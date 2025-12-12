不認為她有疏失！陳尚潔督導庭上控檢筆錄不實 法官驚：這是很嚴重的指控

社工陳尚潔庭訊結束後快步離去。馮茵攝

1歲半男童剴剴遭惡保母劉彩萱、劉若琳虐待致死，負責媒介保母的兒福聯盟社工陳尚潔也因便宜行時被究責，檢方依法起訴，台北地院11日開庭，傳喚兒福聯盟處長李芳玲、督導江怡韻，2人皆供稱「不認為是陳尚潔的錯」，其中江怡韻更直接指控偵查檢察官筆錄不實，話語一出震撼法庭，法官當場傻眼：「這是很嚴重的指控！」

兒福聯盟處長李芳玲為本次庭訊第2位證人，她作證稱，她是負責收出養服務的一級主管，針對檢方質疑在案發後成立Skype群組串供，她表示，成立的目的是為了方便溝通聯絡如何應對輿論，因為當時她覺得外界的很多指控都不是事實，單純不希望大眾再望文生義，才會提醒大家對外用詞要精確。

針對陳尚潔是否告知「剴剴一個晚上磨掉3顆牙」，李芳玲坦承有，依照她25年的社工經驗，這樣的情況很不尋常。檢方追問「一個晚上掉3顆牙，難道不需要提高訪視頻率嗎？」李芳玲回應，這需要求助醫療專業，當時也有請保母帶剴剴去看牙醫，她認為，在發現剴剴掉牙時，陳尚潔不是什麼都沒做，更直言她不認為陳尚潔有什麼過錯。而目前陳尚潔只有留職停薪，沒有被記違規。

證人李芳玲。

接著輪到陳尚潔的督導江怡韻作證，法官問是否認為陳尚潔有過失，江女感慨表示「她做了該做的事」，法官再問，那為何當初在偵訊時曾說陳女有疏失，她表示，去年兒福聯盟被搜索時，曾目睹陳尚潔被上銬帶走，自己一直到晚上12點才接受偵訊，當下很累、很恐慌，才會如此回答。

江怡韻緊接著表示，她總共被傳喚了5次，檢察官曾問她，覺得此案是過失還是疏失，她想回答沒有疏失，但檢察官卻說筆錄不能改，否則牽涉偽證問題，還指控檢察官在她沉默不語時，直接在筆錄記下「是」。話語一出，法官表示：「妳這是很嚴重的指控」要她想清楚再回答。

輪到審判長提問，他向江女確認，偵訊結束簽名前有看過筆錄內容嗎，她回答，有快速掃過。

由於江女的證言和偵訊筆錄有所出入，陳尚潔律師當庭聲請勘驗2024年3月12日偵訊錄音光碟，還原當時狀況，審判長庭後諭知，下次開庭時間為12月18日。

陳尚潔督導江怡韻。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



