不認為川普會動武奪格陵蘭 義總理：不符合任何一方利益

在外界關注美國總統川普對格陵蘭的野心之際，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9日表示，她不認為美方會動武奪取格陵蘭的控制權，同時敦促北約（NATO）在北極地區發揮更強大的作用，以回應美方的安全關切。

1月9日，梅洛尼在羅馬出席記者會。（圖／路透社）

根據《美聯社》，梅洛尼在傳統的新年記者會上強調，任何針對格陵蘭的軍事行動都不符合任何一方的利益，且將對北約造成嚴重後果。她明確指出，義大利不會支持此類行動，「我仍然不相信美國會發動軍事行動來控制格陵蘭」。

格陵蘭島目前是北約成員國丹麥的半自治領土。白宮6日曾表示，華府正在評估各種「選項」，其中包括可能採取軍事行動來掌控這個戰略位置重要且礦產資源豐富的島嶼。

這位義大利保守派總理分析，川普政府之所以採取強勢態度，主要是將焦點集中在格陵蘭和北極地區對美國安全的戰略重要性。梅洛尼表示，「這是一個許多外國勢力活躍的區域，我持續相信美國傳達的訊息是，它不會接受外國勢力的行動」。

格陵蘭島西部的空拍畫面。（資料照／路透社）

梅洛尼被視為川普在歐洲最親近的盟友之一，常在美國與歐盟的利益衝突中扮演調解人。她強調，加強北約在該地區的存在，將有助於緩解美國對於敵對勢力在該區域獲得影響力的憂慮。梅洛尼還提到，「大家都很清楚」美國對格陵蘭採取任何軍事行動都會嚴重衝擊北約。

川普自第一總統任期以來，就曾提出購買格陵蘭的想法。在本月美國對委內瑞拉採取軍事行動後，川普再次以戰略理由呼籲美國接管格陵蘭。這位美國總統9日再度揚言將對格陵蘭採取行動，「不管他們願不願意」。他還稱，若不這麼做，俄羅斯或中國大陸就會佔領格陵蘭，而美國不會讓中、俄成為其鄰居。

英國、法國、德國、義大利、波蘭和西班牙等國領導人已強調與丹麥共同捍衛格陵蘭的主權。梅洛尼重申，義大利的外交政策建立在歐洲和大西洋聯盟2大支柱。她補充，「當然，我不會總是同意盟友說的每件事，各國的利益並不總是完全一致」。

