不認為普丁是獨裁者！鄭麗文：他是民主選出的領袖

記者方炳超／台北報導

準國民黨主席鄭麗文明（11/1）日將正式接任，鄭麗文日前接受外媒德國之聲專訪時，說出俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，是民主選出來的領袖，是民主選舉產生的，德國之聲記者則說，「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論」。

鄭麗文日前接受德國之聲專訪，談到台海議題時，鄭麗文首先稱，我們不會是第二個香港，她知道北京沒有要把我們變成第二個香港，倒是很多國外評論者都認為，看總統賴清德越來越像看烏克蘭總統澤倫斯基。德國之聲記者問，台灣要不要變烏克蘭，感覺這個決定權並不在台灣手上，而是在習近平手上。鄭麗文則回，她完全不這麼認為，並強調，她認為俄烏戰爭不應該爆發。

鄭麗文認為，這不只是普丁的關係。德國之聲記者稱，歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個「獨裁者」的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。對此，鄭麗文說「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」德國之聲記者質疑，「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論」。鄭麗文則說，普丁是民主選舉產生的，並強調自己對於國際新聞比德國之聲記者「熟多了」。

鄭麗文還說，俄羅斯已經民主化很多年了，全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都非常多的問題有待改革，但他是一個透過民主選票產生的總統，你就不能夠說他是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。



