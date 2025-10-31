不認為普丁是獨裁者？ 鄭麗文：他是民主選舉產生

國民黨主席當選人鄭麗文。 圖：擷取自國民黨臉書

[Newtalk新聞] 國民黨主席當選人鄭麗文接受《德國之聲》專訪，針對國際情勢談及俄烏戰爭，就主持人談及，「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，你面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。」鄭麗文堅持撐， 俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，而是民主選出來的領袖。

在該段專訪期間，就《德國之聲》提及，台灣要不要變「烏克蘭」，感覺這個決定權並不在台灣手上，而是在中共總書記習近平手上。鄭麗文回應，她完全不這麼認為，並強調，她認為俄烏戰爭不應該爆發。

廣告 廣告

就主持人接著說：「但是普丁的關係…」。鄭麗文也認為， 這不只是普丁的關係。對於主持人接續指，歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。鄭麗文則說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」

當《德國之聲》質疑說：「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁…」。鄭麗文重申，普丁是民主選舉產生，並強調自己對於國際新聞比《德國之聲》的主持人「熟多了」。

至於普丁為什麼不是獨裁者。鄭麗文表示，俄羅斯已經民主化很多年了，全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都非常多的問題有待改革，但普丁是一個透過民主選票產生的總統，就不能夠說普丁是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

花蓮母酒駕無照載5童自撞路樹 車體凹成V字形、11歲童一度命危

鄭麗文反對提高國防預算 國民黨：支持合理提升國防