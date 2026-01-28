不認親中？國共智庫論壇9年後重啟 鄭麗文笑了：藍營要當和平締造者

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。對此，鄭麗文今（28）日下午主持中常會致詞時笑稱，國民黨願意做出最大的貢獻，不讓台灣淪為地緣政治的棋子與籌碼，更會積極扮演和平締造者。





鄭麗文指出，首先要感謝蕭旭岑、李鴻源今早共同召開記者會，時隔9年後，國共交流平台正式開啟，下週一至下週三（2/2至2/4）將在北京舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」。

她聲稱，好不容易在現在台海局勢兵凶戰危，全世界高度關注，連賴總統都非常悲觀的情勢底下，國民黨願意做出最大的貢獻，幫兩岸如今「惡意螺旋」上升、大家不願意看到自我毀滅的道路，開闢不一樣的選擇，盼能迎來兩岸重新融冰、和解，進一步的合作。

鄭麗文又稱，國民黨不斷自我期許與對外宣示，絕對不做區域的麻煩製造者，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子與籌碼，但更重要的是會積極扮演和平的締造者。

鄭麗文說，自她上任至今短短不到3個月，去（2025）年12月歷經國政基金會改選後，才正式擔任董事長，並聘請前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源擔任副董事長。

最後，鄭麗文強調，各位中常委與大家都非常清楚、了解，過去這段時間不只是中央黨部、各地方黨部與智庫，都非常艱難，所剩人手非常有限，在人力各方面都急於重新建立、補足的過程當中，中央黨部也非常積極工作，因為來自海內外對兩岸和平的期待真的非常深、非常大。

對此，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？此外，近來中國內部局勢動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。

民進黨發言人韓瑩。（圖／民視新聞資料照）

韓瑩強調，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民；國民黨應懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。







