不認識「打成一片」4女電梯互嗆當街混戰

台中四名女子在電梯內，疑似因為說話太大聲爆發口角互嗆，她的男友見狀暴怒，一拳打倒一個人。（圖／東森新聞）





台中四名女子在電梯內，疑似因為說話太大聲爆發口角互嗆，其中、有人先動手，推倒人，她的男友見狀暴怒，一拳打倒一個人，5人通通掛彩送醫，據了解動手的五人都互不認識，這一打他們除了互告傷害，警方也依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送偵辦。

監視器畫面拍下大馬路上，兩名男女爭執拉扯，女子的友人不停叫囂，接著穿藍衣的紀姓女子，趁所有人不注意繞後，走向吳姓女子用力一推，她跌坐在地身為男友的張姓男子看見對方動手暴怒，一拳一個3名女子瞬間倒地，白衣女子勸阻過程中，吳姓女子拿起包包猛砸離她最近的女子，而另一頭紀姓女子起身後還想再戰，又是一拳倒地，幾個人打的不可開交，場面相當混亂。

廣告 廣告

遭毆女子：「他整個把我打成這樣。」

員警獲報到場紛爭已經結束，五個人全掛彩，紀姓女子的臉上還能清楚看見瘀青可見那一拳，所用的力道究竟有多大，但究竟是有什麼恩怨，讓這群人當街扭打。

附近店家vs.記者：「6點多他們就已經，在外面吵過一架了，下來人就已經往那邊一直走了，應該是隔壁喝酒的啦，喝醉酒才會這樣，不是我們這邊的人，絕對不是我們這裡的人，吵很長的時間嗎，快一個小時左右。」

事發6日上午7點多，台中中區中山路與繼光街口，34歲吳姓女子喝完酒要回家搭電梯時碰上同樣酒後要回家的48歲的紀姓女子和3名友人，疑似不滿對方說話太大聲，雙方在電梯裡爆發口角爭執，從電梯裡吵到電梯外，來接女朋友回家的張姓男子，看到一群人吵起來，擔心女友被欺負上前理論，沒想到紀姓女子會率先發起攻擊，5個人最終打成一團全部掛彩送醫。

中市一分局繼中所副所長蔡孟珊：「甲方3名女子，與乙方1男1女互不認識，因雙方言語誤會，引發衝突進而發生肢體糾紛。」

黃湯下肚讓這群，互不認識的人打成一團，5人都覺得自己沒有錯，互相提告傷害，而警方也將幾人依聚眾鬥毆以及傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／醉男闖土地公廟踹倒供桌！打翻逾百盞光明燈

斧頭男遭聲押！黑歷史曝 9年前曾追砍拖吊車司機

快訊／疑失溫猝死 基隆驚見男子陳屍土地公廟

