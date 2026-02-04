不認選輸藍花蓮縣長提名 葉耀輝狀告法院聲請假處分

前花蓮市長葉耀輝到台北地方法院提出民事定暫時狀態假處分。 圖：何啟聖/提供

[Newtalk新聞] 面對2026花蓮縣長選舉，國民黨以內參民調結果，確定將徵召吉安鄉長游淑貞後，競選失利的前花蓮市長葉耀輝不承認結果，並認為黨內初選制度不公，今（4日）赴台北地方法院，針對國民黨中央黨部，對花蓮縣長初選提名作業，程序違失部份，遞狀進行假處分，要求國民黨中央暫停花蓮縣長提名連動之「選代表」公告作業。

葉耀輝主張，國民黨的地方黨務主責者，先前使他形成「115年5月左右辦理提名」之合理信賴，，但他對外表態參選後，卻在未公告期程與規則、突襲式通知出席會議、且在他明確不同意列名之情況下，仍被強行納入短期民調並對外流通結果，致名譽、人格權與黨內公平競逐權受損。

葉耀輝強調，本案並非請法院介入政治勝負，而是請法院先保全「程序爭議可被救濟」的最低限度狀態，避免國民黨中央以後續程序製造不可回復之既成事實。他並已向國民黨中央常務委員會提出黨內申訴，要求中央成立專案調查小組，釐清公告、協調、民調決議形成與執行、內參外流等全流程，並澄清未經候選人明確同意且程序有重大瑕疵之民調，不得作為後續提名依據。

葉耀輝表示，政黨內部競爭可以激烈，但規則不能扭曲；勝負可以輸，但程序不能假。呼籲國民中央黨部回到公開、透明、可受檢驗的提名底線，以回復黨內民主與社會信賴。因此，他向台北地院提出民事定暫時狀態假處分聲請，請求法院在提名程序爭議釐清前，命中國民黨中央黨部暫時停止公告、發布或推動任何與花蓮縣長提名、徵召或候選人產生機制具實質連動關係之「選代表」作業資訊，並暫停相關程序行為。

