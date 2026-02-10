不認3月退黨潮！蕭旭岑稱假消息：鄭麗文上任後近萬人入黨

記者陳思妤／台北報導

《美麗島電子報》日前公布最新民調，「國民黨主席鄭麗文信任度」調查結果，僅28.7%民眾表示信任、53.5%表示不信任，反感度已超越國民黨整體的負面評價。媒體人陳敏鳳8日透露，目前的國民黨內，雜音相當多，甚至放話要離開國民黨，主因就是對鄭麗文及黨中央的路線非常不滿。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（10）日稱，鄭麗文上任後新入黨近萬人，怎麼會有退黨潮？而且「親美和陸，不是和中喔…親美和陸路線絕對沒有改變」。

對於反感度超越國民黨，鄭麗文9日稱，「我個人的抗壓力很高，不會因為這樣就改變我公平、公正、公開方式主辦初選的態度。不要以為可以施壓我，我感謝大家的指教，但真的不需要這樣」。

不過，陳敏鳳在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，國民黨內部雜音很多。她稱，其實盧秀燕非常反對擋軍購，一些人對於黨中央現在的路線也非常不滿；她強調，3月就是一個臨界點，很多人都要面對年底的選舉，難道受得了鄭麗文那種路線嗎？

蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源今天召開說明國共兩黨智庫論壇成果記者會，對於傳出退黨潮，蕭旭岑稱，陳敏鳳講的「是假消息」，鄭麗文上任後新入黨近萬人，怎麼會有退黨潮，消息可能要進一步核實。

蕭旭岑還聲稱，路線是符合台灣主流民意，跟美國跟日本關係維持很好，昨天也去日本天皇酒會，「我們親美和陸，不是和中喔…親美和陸友日的路線絕對沒有改變」。

