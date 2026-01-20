不談普發現金 盧秀燕大秀防災避難包

台中市長盧秀燕(左)主持市政會議離場，被問到「何委員說要普發現金」時面帶微笑。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立委何欣純，昨天(19日)在台中市議會民進黨團幹部交接場，當著台中市長盧秀燕面前喊「由我來普發現金」，盧秀燕今天又被問到「何委員說要普發現金」，盧由幕僚擋避快速離開，而先前主持市政會議時，盧秀燕大秀由消防局設計的防災避難包，強調還有「野餐墊」功能。

「市長早！何委員說要普發現金，你怎麼看？」盧秀燕上午主持市政會議離場後，被媒體堵問議題，盧秀燕面帶微笑，由幕僚擋避離開趕往市議會參加臨時會，昨天(19日)在台下聽到何欣純喊普發現金，盧秀燕也保持微笑或跟身旁人交流，沒有多所回應。

廣告 廣告

盧秀燕在市政會議大秀防災避難包，還麻煩台中市秘書長黃崇典收納，稱讚「1分鐘就能收起來」相當便利好用，盧秀燕說，避難包打開有防災知識，「還可當野餐墊，災害來時可當地墊」，最後可以當家庭提包，由消防局設計在行政院災害訪評會獲高度讚賞，各縣市都要來取經。

台中市長盧秀燕(左)在市政會議大秀防災避難包，強調「可當野餐墊，災害來時可當地墊」。(記者黃旭磊攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨團幹部交接 何欣純當盧秀燕面喊：我當市長我來普發現金

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

先知？尚毅夫上週曾斷言 黃國昌出席機密會議「就是去偷東西」！

柯文哲酸國民黨！小草批「講話太靠杯」：還是關回去當藍白合祭品

