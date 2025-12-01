不談民眾黨退黨潮 徐國勇喊「歡迎加入」：民進黨才真正為台灣

民進黨1日舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇出席說明，並接受媒體提問。(記者方賓照攝)

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨發言人李有宜昨無預警宣布退黨，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉跟進退黨，並批黨主席黃國昌沒仁義；被問到民眾黨退黨潮，民進黨秘書長徐國勇回應，不宜批評，但也要跟大家說：「歡迎加入民進黨」，民進黨才是真正為台灣、為年輕人的政黨。

民進黨中國部今天召開「2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，會後受訪被問到民眾黨退黨潮時，徐國勇表示，民眾黨的事，不宜批評，民眾黨自己要解決，相信他們自己也看到了。

廣告 廣告

不過，徐國勇也提到，他要趁機會跟大家說，「歡迎大家加入民進黨，民進黨是真正為台灣的政黨，真正為年輕人的政黨」，今天記者會就是青年戰略人才培力營，歡迎大家加入民進黨，民眾黨的事他就不批評。

【看原文連結】

更多自由時報報導

民眾黨下車潮？朱蕙蓉怒斥黨「雙標」 今宣布退黨

民眾黨發言人李有宜退黨！恐與黃國昌「四大金釵」搶攻議員有關

李有宜、朱蕙蓉接連退黨 謝立功：民眾黨的溫度去哪了？

李有宜切心退黨？黃國昌人馬空降搶地盤 黃光芹：她長期遭冷暴力

