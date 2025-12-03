不談禮讓 游淑慧：藍＋白搶綠

台北市議員選戰藍白合議題發酵，國民黨議員游淑慧認為，藍白整合在議員提名應是藍白各自派出最強人選，搶下民進黨原有席次，而不是談禮讓。（本報資料照片）

台北市議員選戰「藍白合」議題發酵，國民黨議員游淑慧認為，議員提名應是藍白各自派出最強人選，搶下民進黨原有席次，而不是談禮讓，民眾黨陳宥丞表示，藍白合目標是「1加1大於2」，民進黨議員何孟樺批評，國民黨作為台北市執政黨，卻主張搶下在野的民進黨席次為選舉目標，排除監督力量難道是市長蔣萬安治理下的市政不堪檢視。

國民黨明年選舉，以議會席次單獨過半為目標，民眾黨盼4席現任議員連任，並增加松山、信義及中正、萬華2席，由於藍白支持者有重疊，藍白黨內都有是否該禮讓或競爭的異音。

游淑慧表示，藍白提名應該是各自派出最強人選，「藍加白」要搶下民進黨席次，這才是複數選舉的玩法，而不是討論藍白如何禮讓席次，但民進黨席次卻維持不變。

她說，儘管藍白目標是共同對抗民進黨，但藍白畢竟是不同政黨，整合過程要先談好，藍白之間互信要夠，避免被民進黨挑撥離間。

陳宥丞強調，藍白合目標是「1加1大於2」，民眾黨在北市若沒有「母雞」的確比較辛苦，對民眾黨而言，應該歡迎所有理念相同認真的人、多多益善。

何孟樺批評，國民黨作為台北市執政黨，卻主張搶下民進黨席次，不正是要排除監督的力量？難道蔣萬安治理下的台北市政如此不堪檢視。

她認為，大黨與小黨合作，禮讓席次都是基本款，但在複數選區確實沒有禮讓條件，藍白合實際只是要把游離票比例高的民眾黨當用過就丟的免洗筷，最終只會變成「藍吃白」，何不乾脆投降輸一半。