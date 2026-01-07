不談薪做什麼「事少沒壓力」？網揭1類型：符合全條件

生活中心／饒婉馨報導

許多人在職場上都追求高薪水，不過也有人更在意上班氛圍，有網友在匿名論壇Dcard發文詢問「不討論薪水的話，最舒服的工作有哪些？」，引發一票網友熱議。他表示自己見識太淺，想不到排除追求薪水以外，有什麼工作是最舒服的。





不講薪水什麼工作「事少沒壓力」 網點名這1類型：完全符合條件！

網友發文提問，排除追求高薪以外，有什麼工作做起來是舒服的。（示意圖／與本新聞無關，民視新聞）

他在 Dcard 詢問廣大網友，有什麼工作是具備「不看學經歷、事少、低壓、非責任、甭管理、時數少準時下班、低競爭低狼性環境」這幾個特質，前提是不追求高薪。除了工作量要少，原PO也補充了其他加分條件，像是上班氣氛要輕鬆、身邊同事要好相處，而且大家不用為了表現互相競爭。

許多人都認為兼職是個好選擇，也有人提議保全。（圖／翻攝自Dcard）





貼文曝光後，不少網友就表示「兼職想做就做，不爽就直接噴或離職，反正也不用，承擔什麼重要的責任」、「自宅警備員跟把拔馬麻領薪」、「自己工作當老闆啊，想做就做沒賺就沒賺，完全沒壓力啊」，還有人表示可以選保全或可遠端工作的公司，「不考慮薪水一定當創作者」、「老舊社區保全，每天玩手機跟睡覺，偶爾還可以去散步」、「夜班保全吧？ 晚上就看手機看到下班」、「遠端的工作吧」、「夜班保全，以前上過一段時間，每天晚上拿筆電玩遊戲」

