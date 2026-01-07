不請求再審！蔡正元曝入監獄前心願

▲國民黨主席鄭麗文致送中央評議委員蔡正元同志實踐一等獎章及證書。（圖／記者林怡昕攝，2025.01.07）

[NOWnews今日新聞] 前立委蔡正元日前因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定，未來將入獄服刑，為此國民黨中常會今（7）日特別安排由黨主席鄭麗文頒最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元。會後蔡正元被問及，是否收到地檢署的入監執行通知時表示，目前都還沒收到，但希望有生之年能看到鄭麗文帶領國民黨重返執政，這是他最大的希望。

針對「三中案」官司，蔡正元下午受訪表示，有人提議應該請律師要求再審，但他認為，執政黨刻意打壓，法院再審機會非常渺茫，因此不抱任何期待，「這是台灣的悲哀」，坦然面對。

蔡正元直言，希望有生之年，國民黨能夠在鄭麗文帶領之下再度執政一次，不是為了俸祿，而是讓台灣免於烏克蘭危機，懇請所有支持國民黨的人，努力團結民眾黨和在野黨，完成執政之路。

蔡正元強調，自己沒有要選舉或當官，如果國民黨下一次不執政，台灣很有機會變成烏克蘭，他不願看到此事。

