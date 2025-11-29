不請自來？女星遭爆「帶粉絲闖素人婚房討喜糖」 工作室急發聲回應了

娛樂中心／綜合報導

中國女星岳雨婷擁有亮麗的外型，因為主演多部短劇而人氣飆漲，被封為「短劇女神」，受到觀眾的喜愛。不過，近日掀起關注的是，岳雨婷遭爆擅闖素人的婚宴房，還當場討喜糖送粉絲，對此，工作室緊急發聲澄清，強調是有受到邀請才會入內。

近日，有網友爆料一則岳雨婷在婚宴現場的影片，直指她帶領一群粉絲跑到素人婚禮討喜糖、當場灑糖等行為，網友更形容岳雨婷搶盡新人鋒頭，將現場變得宛如個人粉絲見面會，消息一出立刻在網路上掀起討論。

岳雨婷遭爆擅闖素人婚房。（圖／翻攝自微博）

岳雨婷工作室在昨（28日）發表聲明澄清，強調當天岳雨婷是在工作空檔，明確受到新婚夫妻家人的邀請，才前往婚房送上祝福，表示相關爆料影片是經過惡意剪輯、刻意扭曲事實，種種行為已經對岳雨婷公眾形象造成損害，因此將會蒐證並透過法律追究相關責任。

後續，工作室也對於佔用公共資源感到抱歉，認為大眾應該更加關注現今更重要的公共事件，有網友見狀也曬出完整版影片，透露岳雨婷的確是被邀請去沾沾喜氣，抵達現場後，岳雨婷還道賀新人，就連喜糖都是新郎親自過來分送，完全不存在鬧婚事件。

岳雨婷工作室發出聲明。（圖／翻攝自微博）

