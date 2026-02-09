不請自來？徐欣瑩掃街與柯文哲同框挨轟「霸王硬上弓」 蹭聲量爭議不只這一樁

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

藍營新竹縣長初選戰火升溫，國民黨中央日前正式公告，將採「七成全民調、三成黨員投票」的七三制進行初選，由現任副縣長陳見賢與立法委員徐欣瑩正面對決。隨著初選進入白熱化階段，參選人積極曝光、爭取支持本屬常態，如今徐欣瑩卻連連爆出蹭聲量爭議。民眾黨創黨主席柯文哲昨日到竹北掃街並與徐欣瑩同框合影，徐欣瑩陣營解釋兩人是不期而遇且短暫互動。卻有消息指出，當時幕僚已在引導柯文哲離場，徐欣瑩人馬卻直接往媒體鏡頭前移動，「不請自來」逕自與柯文哲合照；更有民眾黨幕僚直言這行為有如「霸王硬上弓」，恐是要操作柯文哲挺徐欣瑩的氛圍，但柯文哲並沒打算介入國民黨內初選。

廣告 廣告

民眾黨創黨主席柯文哲昨日到竹北掃街並與徐欣瑩同框合影，卻有消息指出，當時幕僚已在引導柯文哲離場，徐欣瑩人馬卻直接往媒體鏡頭前移動，「不請自來」逕自與柯文哲合照。（圖／取自臉書）

據《ETtoday》報導指出，現場民眾黨支持者還原，當時柯文哲已與民眾合照結束，大家看見幕僚引導要離開現場往下個行程，因此也讓出通道，但徐欣瑩大隊人馬卻直接往媒體鏡頭前移動，逕自合體柯文哲送春聯、合照，讓柯文哲只能基於禮貌停下打招呼。

該報導也轉述，有民眾黨人士指出，徐欣瑩今天不請自來，事後還「霸王硬上弓」，有意操作柯文哲挺徐欣瑩的氛圍，還在現場高呼藍白合。該人士強調柯文哲沒打算介入藍營初選，要等人選確定後才會展開協調合作。

國民黨即將進入初選階段，參選人要博得民眾支持再也正常不過，但徐欣瑩近期引起的爭議不只此一樁，先前就曾有徐欣瑩稱軍系力挺，卻遭當事團體澄清「一切中立客觀」；先前也曾發生過徐欣瑩臉書發文稱芎林鄉親北上立法院力挺，也遭到當事人否認。

徐欣瑩日前出席「新和聯誼會暨黃國竹委員會」活動後，媒體出現「季麟連副主席現身力挺」等相關報導，國民黨黃國竹委員會主委邱國樑還還親自並發出聲明，否認力挺特定人選。邱國樑在聲明中強調，退伍軍人工作委員會於黨內初選階段，始終秉持中立、客觀立場，尊重所有黨員自主判斷，「絕不偏袒任何一位特定參選同志」，並重申將靜待黨內初選結果，待黨中央正式提名後，才會全力投入輔選工作。

另一起爭議則發生在國會殿堂，前陣子新竹芎林鄉親組團北上參訪立法院，徐欣瑩特地前往致意，並在臉書發文稱獲得鄉親支持，營造基層力挺的氛圍；卻被當事人打臉，稱行程是由選區在台中的藍委羅廷瑋協助安排，與縣長選舉無關，更直言鄉親並未表態支持任何人，隨後徐欣瑩匆匆修改貼文。

更多FTNN新聞網報導

找柯文哲加持 徐欣瑩竹北天后宮掃街同框、議員指三腳督民調徐第一

高虹安何時回民眾黨？柯文哲要她先拚市政：回復黨籍現階段非最重要的事

柯文哲為李貞秀抱屈「法律逼人民去死」 綠委：這條從國民黨時代就有

