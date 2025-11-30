不請自來？「短劇女神」帶粉絲擅闖婚房 工作室發聲

中國短劇演員岳雨婷近日被爆「擅闖新婚夫妻婚房討喜糖」，工作室發聲澄清，表示是「收到邀請去祝賀」。

從幕後編導工作走向幕前成為短劇演員，岳雨婷2024年以「月滿西樓」走紅，抖音擁有百萬粉絲，被封為「短劇女神」。但近日有網友於網上爆料，指岳雨婷不請自來，還帶著粉絲闖入素人夫妻新人房，向素人討喜糖給粉絲，稱她「把素人婚禮辦成個人見面會」，還爆料「據說沒給錢」。爆料文中還特別註明「並非劇組拍戲」。

岳雨婷工作室事後發聲明澄清：「岳雨婷女士當日系在拍攝工作間隙，受到婚禮新人的家人明確邀請後，方才前往婚房致以祝賀。」表示現場友好互動，網傳內容是誤導大眾，並稱相關爆料影片是經過惡意剪輯、刻意扭曲事實，種種行為已經對岳雨婷公眾形象造成損害，因此將會蒐證並透過法律追究相關責任。

聲明最後獻上對新婚夫妻的祝福，同時也提及目前社會各界心繫香港大火災情與救援，呼籲大眾將焦點回歸到真正需要關注的事件上。

