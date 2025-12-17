不論國籍！中國粉絲《Ave Mujica》公演罵高市早苗鬧場，武士道社長：絕不寬恕

武士道多媒體企劃《BanG Dream!》系列，近幾年動畫作品《It's MyGO!!!!!》和續篇《Ave Mujica》爆紅，尤其是在中國擁有大量的粉絲。今年 7 月中國上海的公演中，演唱到名曲「春日影」時，還引發全體粉絲大合唱的場面，掀起許多討論。然而近期中日關係緊張，在本月 14 日於東京國際論壇舉辦的「Ave Mujica 6th LIVE」公演，就出現中國粉絲用中文大罵日本首相的情況，引發日本粉絲不滿。對此，武士道社長木谷高明強硬表態，絕不容許有人玷污表演者與觀眾共享的美好空間，並表示將和各方研議後續的應對措施。

因為中日關係緊張，出現中國粉絲鬧事。（圖源：X@BDP_AveMujica）

廣告 廣告

Ave Mujica 於 12 月 14 日在東京國際論壇舉行公演，現場卻發生中國粉絲在台下用中文對高市早苗高喊辱罵言論的插曲。針對此破壞演出氣氛、帶入政治的行為，版權方武士道社長木谷高明在個人 X（推特）上轉貼相關影片，認為該事件非常嚴重，公司內部已經緊急召開會議，除了討論應對方式外，還可能會發表正式聲明。

然而，木谷高明在發文後不久便刪除該則貼文。據了解，刪文原因並非收回對滋事者的譴責，而是因為他引用的影片來源帳號被指為惡意煽動中日對立的爭議帳號。為了避免爭議，在收到大量網友提醒引用來源不當後，木谷社長坦承此次轉發過於輕率並對此致歉，但他仍維持原先立場，重申對於干擾演出秩序的行為將會嚴肅面對處理。

此事件在中國社群網路上也引發熱烈討論，許多理性的中國粉絲都在木谷高明 X 留言力挺，對鬧場行為表示強烈反感。許多中國網友提出「政治歸政治，動漫歸動漫」，不管是哪國人都不該將政治仇恨帶入演唱會現場，這讓木谷高明回應：「滋事者和國籍無關，我們絕不寬恕任何玷汙表演者與觀眾共同營造的美好空間之人」。其中有粉絲主動建議官方應採取「實名登記制」或嚴格的入場審查，呼籲直接將這類破壞體驗的滋事份子列入黑名單，永久禁止其參與相關活動。