不論晴雨上山陪大S！追思會結束具俊曄吐1句 友嘆：是什麼樣的愛

娛樂中心／游舒婷報導

大S（徐熙媛）去年病逝，在48歲的年紀就離開人世，令人惋惜。今年2月2日是大S對年，由丈夫具俊曄親自設計的雕像問世，也讓外界看到這一年來具俊曄如何表達自己的想念，不管晴天下雨，他總是上到金寶山陪伴愛妻，雕像的藝術總監更是透露追思會後，具俊曄想的是明天要帶什麼早餐上山陪愛妻，讓看到的網友又不禁鼻酸。

大S雕像的藝術總監李承道在IG分享幕後故事，提到雕像的製作耗時10個月，雕像不僅是大S的形象再現，更能乘載更多大S的精神軌跡。同時雕像右手臂上還有大S跟具俊曄的愛情象徵。

李承道說，結婚後的每一個周年，具俊曄都會在倆人手上刺上線圈，為了牽手時可以讓線條相扣，而大S過世後，大S手上的線停在第三條，具俊曄仍在自己的手上刺上第四條線。

大S雕像碑文象徵倆人精神相伴。（ 圖／翻攝自李承道臉書）

碑文中也充滿具俊曄的愛意，圖樣是大S背上的翅膀化成羽毛，具俊曄為她刺的皇冠在S字母之上，元素結合在一起，象徵倆人的精神得以長久相伴。李承道同時透露，2日儀式結束返程途中，曾問具俊曄心中在想什麼，他淡淡的回應，正在思考明天要帶什麼早餐上山陪伴她，可見具俊曄對亡妻的深深思念，李承道感嘆地說：「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大S的愛。」

