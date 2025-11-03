不講台語錯了？一沐日草仔粿「店員講國語」掀論戰 品牌回應

手搖飲料品牌「一沐日」近日因為品項「逮丸奶茶」草仔粿奶茶，意外捲入藝人「粿粿」江瑋琳、「王子」邱勝翊出軌風波，不過品牌強調，不希望網藉此開當事人玩笑，吸引一陣好評。沒想到近日有消費者表示，一沐日店員複述點單時，只講國語不講台語，質疑員工教育訓練不足，一沐日則說明，「國語溝通是最大眾的溝通方式！」，引發兩派網友熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，一沐日的菜單上附註了台羅拼音，當時他在現場點單時使用台語，沒想到店員複述點單時卻說國語，把草仔粿唸「ㄘㄠˇㄗㄞˇㄍㄨㄛˇ」、粉粿唸「ㄈㄣˇㄍㄨㄛˇ」，讓原PO質疑「這個在員工教育訓練的時候沒有強調一下嗎？」

一沐日說明，「不是每個夥伴都有台語做為生活語言，目前大多數的年輕人都還是以國語為主要溝通，就像要求原住民、客家人說台語一樣，國語溝通是最大眾的溝通方式！」，品牌強調已收到建議，會鼓勵店員多以台灣味的方式來說飲品，但是不會強迫夥伴。

一沐日提到，品牌一直認為語言是溝通的一環，無論是國文發音或者是台語發音都能接受，只要能相互溝通就能達到目的，就像品名逮丸奶茶一樣，字面是中文，唸出來是台語，也沒有要上綱其他話題。

對此，部分網友紛紛回應，「那菜單也改寫華語啊，怎麼菜單品名就沒這個問題了…對你們整個觀感大翻轉欸，不能要求大家講台語，但可以要求大家講華語，真是謝了」、「不用說店員，連一般民眾也很多人這樣，不知道為什麼硬要這樣唸，我也覺得很莫名其妙」。

不過更多人支持一沐日，「為什麼要對別人的員工那麼有佔有慾？想要可以自己開一間全台語的飲料店啊，不會說台語／害怕說錯被上網公審還不行欸」、「客家人真的很感謝你們的回答。不是只有會講閩南語才是愛台灣。奇怪了去客家菜餐廳就不會要求自己客語點餐，買杯手搖倒是很多要指點的」、「台灣人真的不要再情勒不會講台語的人講台語了！快發瘋」。

