不講武德！台版「紅姐」假髮都沒戴 約砲男矇眼「發射」後驚見對象竟是平頭眼鏡男

章男偽裝女性在交友軟體約砲，宛如中國偽娘「紅姐」翻版，被害人報案後，章男被依強制性交、詐欺得利等罪嫌起訴。示意圖，翻攝微博

網路約砲一定有風險！新北市1名男子A男，今年6月透過交友軟體「JustDating」結識1名由章姓男子偽裝、暱稱「小咪」的女網友，雙方聊天互動後，約定相約到旅館「切磋」，當天章男抵達旅館時，將眼罩掛在房外，要求A男先戴上，A男不疑有他，戴上眼罩後即接受對方「口頭服務」，直到享受完之後，拿掉口罩才發現，剛剛替自己口愛的網友，竟是1名平頭眼鏡男，氣得報警提告妨害性自主，章男也被新北地檢署起訴。

起訴書指出，因該款交友軟體並未開放同性別互動，章男以女性身分註冊帳號，並化名暱稱「小咪」，佯裝自己為生理女性以此與章男互動，章男更主動邀約A男在6月27日晚間前往樹林博愛街某旅館發生性行為，因A男誤認章男為女性，便答應赴約。

案發當天，A男先行抵達旅館開好房間、完成盥洗，等待「小咪」到來，約莫晚間6時許，章男抵達後，將預先準備好的眼罩掛在房門把手上，並傳訊息給A男，要求他先將眼罩戴上，以此隱匿自己是男性的事實，而A男則誤認為是對方的「情趣」，所以依指示照做。

確認A男戴上眼罩後，章男隨即進房，已舌頭舔舐對方身體、以手撫摸A男生殖器，最後直接將其陰莖含入口中，替其口交直到A男射精為止，當A男滿足之後，拿下眼罩想瞧瞧替自己服務的「佳人」相貌時，驚人的事實才呈現在他眼前，原來剛剛替自己口交的「小咪」，竟是1名平頭眼鏡男，讓A男又驚又怒之餘，向警方報案提告。

章男接受警詢、偵查時皆坦承，使用女姓交友軟體帳號與A男互動、發生性行為，並在章男身上採集到A男DNA，檢警調查後更發現，章男過去就曾以相同手法犯案，宛如「紅姐」翻版，檢察官認章男所為涉犯《刑法》強制性交、詐欺得利等罪嫌將他起訴。



