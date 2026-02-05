不讓中國卡脖子川普政府又有新招 組建去中稀土供應鏈50國密切關注

美國副總統范斯（JD Vance）在國務院舉行的關鍵礦物部長級會議上，提出建立一個貿易機制，透過設定價格下限來強化全球關鍵礦物市場的健康與競爭力。他表示：「川普政府今天早上提出一項具體方案，讓全球關鍵礦物市場回歸更健全、更具競爭力的狀態，那就是設立一個關鍵礦物的優惠貿易區，透過可執行的價格下限，保護免受外部干擾。」



范斯進一步解釋，對於加入這個優惠貿易區的成員，這些參考價格將作為下限，透過可調整的關稅來維持價格穩定。他補充說：「對於加入的國家，我們將提供私人融資所需的基礎，以及在緊急情況下確保關鍵礦物供應的穩定管道。」

哪些國家出席會議？



范斯提到，已有部分國家加入這個計畫，但未透露具體國名。這場會議吸引超過50個國家參與，目的是提升各國對關鍵礦物的取得管道，藉此削弱中國對重要產業原料的控制力，讓中國無法繼續主宰全球供應鏈。

這次會議是在美國總統川普於2月2日啟動名為「Project Vault」的關鍵礦物戰略儲備計畫之後舉行。該計畫獲得美國進出口銀行提供的100億美元種子資金，以及20億美元的私人資金支持。

中國長期以來利用其在多種礦物加工上的優勢，作為地緣經濟的槓桿工具，有時會限制出口、壓低價格，從而削弱其他國家多元化供應來源的能力。這些礦物廣泛用於半導體、電動車以及先進武器製造。

出席會議的代表包括南韓、印度、泰國、日本、德國、澳洲以及剛果民主共和國等國。



美國內政部長道格．柏根（Doug Burgum）在2月3日表示，本周將公布另外11個國家加入這個關鍵礦物貿易聯盟，目前已加入的國家包括美國、澳洲、日本、南韓、沙烏地阿拉伯以及泰國。他還指出，另有20個國家表現出強烈加入意願。



歐盟和澳洲的盤算



川普政府去年曾與稀土生產商MP Materials簽訂價格下限協議，但據路透社報導，政府可能正從特定企業協議轉向更廣泛的國際框架。



華府的7國集團夥伴以及歐盟，也在考慮實施價格下限來促進稀土生產，並對部分中國出口課稅，以鼓勵投資。

澳洲一直將自身定位為中國關鍵礦物供應的替代來源，並宣布將建立礦物戰略儲備，預計在2026年下半年完成準備。



責任編輯：許詠翔

