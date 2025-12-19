不讓中國早自己一步？川普下令美國2028「重返月球」，還要建立永久基地與核反應爐

美國總統川普（Donald Trump）日前剛剛簽署一份與太空有關的行政命令，在他任內、美國將加速「重返月球」目標，計畫在2028年前、將太空人再次送回月球表面，至於原先獲得外界高度關注的「火星（Mars）任務」，卻遭到暫時冷凍延後。川普此舉，也被視為打算在太空領域，重新奪回與中國之間的競爭優勢，也讓美國不再受制他人。

根據該行政命令，川普要求航太總署（NASA）必須加快腳步，推行在他第一任期內啟動的「阿提米絲計畫」（Artemis）。而命令文字也明確指出，重返月球的目的，就是要確立美國在太空領域的領導地位，「為將來潛在的月球經濟，奠定夯實基礎，同時也替未來的火星之旅提前做好準備。」

除了要求NASA盡早實現重返月球的願望外，川普太空政策的三大核心目標：

1. 2028年登月：確保自己能在4年任期內，見證與參與重返月球歷史時刻

2. 建立永久基地：要讓美國在2030年前，完成月球永久基地的初步工程進度。

3. 部署發展核能：在月球表面及軌道上部署核反應爐，藉此提供長期太空探索所需的穩定電力。

2024年6月4日，嫦娥六號探測器著陸器在月球表面工作。（美聯社）

探索和人類登陸火星，一直是各國航太發展的重要里程碑之一。（美聯社）

相比一直都是美國航太事業目標的月球，外界似乎更好奇，是什麼原因讓川普「暫時放棄」登陸火星，這個能讓他真正留名的計畫？事實上，技術塞車和完成時間兩點，很可能是讓川普選擇優先聚焦月球的原因。

川普在年初剛就職時，就曾不斷宣稱、希望在4年任期結束前，將美國星條旗插上火星表面，當時的他似乎非常看好馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX，能夠如期完成相關設備，因此並未強調重返月球的計畫。

但業界專家指出，雖然馬斯克本人曾在3月聲稱，自主研發的「星艦」（Starship）登陸器，預期能在2026年底啟動第一次火星無人登陸行動，而按照他自己設計的時間表，最快2029年、最晚2031年，就可以實現人類登陸火星的歷史目標。

1969年7月20日，阿波羅11號登月任務太空人艾德林（Buzz Aldrin）在月球（AP）

可如今SpaceX卻在技術上遇到不小挑戰，旗下用以實現行星際殖民的星艦火箭，2025年多次測試發射都發生爆炸失敗，何時能夠重拾NASA信心、以及穩定執行任務，也成為華府此番暫時擱置火星任務的原因。

此外，川普三大核心目標的建立月球永久基地，這一點很明顯是受到中國刺激，北京已明確宣布、他們計畫在2030年前，送人踏上月球表面，並建立專屬基地。面對已經完成月球背面登陸目標的中國，這個宣告、確實讓美國感到莫大壓力。

