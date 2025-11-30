不讓了？ 鄭麗文：藍北市議員要「單獨過半」

蔣萬安與鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

國民黨主席鄭麗文在國民黨成立131週年黨慶中，與台北市長蔣萬安合體，並在現場相擁鼓勵。 面對民進黨議員洪健益掛出的看板，上面寫著「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」，鄭麗文批評這是為了選舉而蹭聲量。 鄭麗文首次提出，希望在2026年的台北市議會選舉中，國民黨能夠單獨過半。

蔣萬安與鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

蔣萬安在活動中表示，感謝黨員始終與國民黨站在一起，捍衛中華民國，並感謝鄭麗文主席的無私付出與奉獻。 活動中，立法委員王鴻薇與鄭正鈐出席，而市議員多數是親鄭系，包括李明賢與汪志冰。 中正萬華區的現任議員鍾小平、吳志剛、應曉薇與其女兒應佳妤出席，並有意爭取提名的新人張延廷、李孝亮、郭音蘭也在場較勁。

應曉薇與應佳妤（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文表示，目前國民黨尚未開始觸及市議員的提名問題，但強調國民黨必須在台北市議會單獨過半，並指出這不會影響藍白合作，目前合作氣氛良好，沒有負面情緒。 國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，只要過去一段時間內能夠充分支持並配合國民黨和台北市政府的政策，對於蔣市長幫忙輔選將會從寬考量，但對於站台活動必須尊重當地國民黨提名的議員意見。

