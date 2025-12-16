不讓你睡! 美國那斯達克交易所擬推每天23小時「全天候交易」機制

那斯達克交易所計劃15日向美國證券管理委員會提交文件，以推動股票「全天候交易」機制。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 那斯達克（Nasdaq）交易所計劃15日向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，以推動股票「全天候交易」機制，藉此掌握全球市場對美國股票持續升溫的需求。那斯達克計劃將股票與交易所交易產品（ETP）的交易時間，從目前每週5天、每日16小時延長為每日23小時。

路透社報導提到，那斯達克向SEC提交的申請，將是其正式邁向每週5天、全天候交易的第一步。那斯達克總裁柯恩（Tal Cohen）今年3月表示，交易所已開始與監管機構進行討論，預計在2026年下半年推出每週5天不間斷交易。紐約證券交易所（NYSE）與芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）近期也宣布計劃推動股票全天候交易。

目前想要進行24小時交易的投資人多半得仰賴場外交易平台或替代交易系統（Alternative Trading Systems），例如藍海交易平台（Blue Ocean）、布魯斯ATS（Bruce ATS）與OTC Moon。投資人近年來對美國股票全天候不間斷交易的需求大幅升高，促使監管機構推出新規，並批准主要交易所提出的延長交易時間計畫。

那斯達克交易所是全球規模最大的證券交易所之一，匯聚了輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）等科技巨頭的股票交易。那斯達克北美市場資深副總裁麥克（Chuck Mack）告訴記者：「全球化趨勢已經持續了一段時間，我們也看到美國市場本身也變得愈來愈全球化。」

根據那斯達克彙整的數據，美國股市市值約占全球上市公司總市值的2/3，而去年外國投資人持有的美國股票總額已達17兆美元。不過，全天候交易能否順利上路，還有待關鍵配套措施完成，包括負責顯示美國交易所最準確報價的證券資訊處理系統升級，以及美國證券存託結算公司（DTCC）計劃於2026年底前完成股票全天候清算機制。

現行制度下，那斯達克在平日設有3個交易時段，美東時間凌晨4點至9點30分的盤前交易、上午9點30分至下午4時的正常交易時段，以及下午4點至晚間8點的盤後交易。若延長為23小時，那斯達克將改為兩個交易時段，日間時段自凌晨4點至晚間8點，接著休市一小時進行系統維護、測試與交易結算；夜間時段則自晚間9點開始，至隔日凌晨4點結束。

此外，日間交易時段仍涵蓋盤前、正常盤與盤後交易，並維持上午9點30分的開盤鐘聲與下午4點的收盤鐘聲。夜間交易時段中，晚間9點至午夜12點完成的交易，將視為隔一個交易日的交易。在新制度下，交易週將於週日晚間9點開始，週五晚間8點結束。

支持者認為，延長交易時間將讓投資人，特別是美國以外的投資人能夠即時回應在非正常交易時段的市場變化。不過，華爾街部分大型銀行對此仍然抱持保留態度，擔憂延長交易時間可能帶來流動性下降、市場波動加劇，以及投資報酬的不確定性等風險。

麥克指出，延長交易時段的成交量，通常遠低於正常交易時段，但近年來，美國夜間交易時段的需求顯著成長。他說：「我們看見這些趨勢在美國股市中有所體現，來自美國以外地區的投資人對那斯達克上市公司的需求比以往任何時候都更加強勁。放眼全球，這些投資人希望按照自己的方式、在自己的時區，進入這個龐大的市場。」

