不讓各州主導AI！川普欲發布單一規則行政令

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）週一表示，他預計本週將簽署一項與人工智能（AI）審批程序有關的行政命令，以建立統一的國家標準，避免各州制定不同的AI規則。

川普8日在社交媒體貼文表示，美國如果想在AI領域繼續保持領先地位，就必須只有一本規則手冊，無法想像一家公司每次想要做點什麼，都必須獲得50個州的批准，這樣絕對行不通。

川普強調，若讓各州在AI方面各自為政，美國原本的領先優勢將不會維持太久，AI甚至會在剛起步時就被摧毀。

OpenAI、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta等科技巨擘，都呼籲制定全國性的AI標準，認為各州不一致的法律只會扼殺創新，甚至導致美國在AI發展方面落後中國。

分析指出，此舉將使與白宮關係密切的大型科技公司受益，但可能引起州政府擔憂，無論是在民主黨還是共和黨執政的州，因為涉及隱私、家長監護、消費者保護、未經授權的深偽資訊等方面。

共和黨籍的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）就直言，行政命令不應也不能凌駕於州立法，即便真的要制定，也應該是國會的職責，而非總統的個人權限。

Trump to issue order creating national AI rule

