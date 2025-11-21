不讓城鄉、經濟差距影響教育公平 新北教局攜台大推升學輔導計畫

〔記者黃子暘／新北報導〕為落實「教育公平」，新北市教育局長張明文表示，市府今年與國立台灣大學持續合作，啟動第12屆「升學輔導種子計畫」，免費提供新北教育弱勢、偏遠地區高中三年級學生多元學習資源與升學輔導，幫助學子在學測前做好充足準備；此計劃安排新北學子進入台大校園，由台大學生一對一輔導、傳授備考技巧等升學竅門，也安排模擬面試、生涯講座與學習歷程指導、心理支持與生涯探索。

張明文說，新北市重視教育公平，與各大專院校聯手推動相關政策，盼使更多孩子無負擔地接觸頂尖教育資源，「升學輔導種子計畫」課程自11月1日起至明年1月14日止，分兩階段進行，第一階段(11月1日至12月21日)辦理週末總複習與線上解題諮詢，第二階段(12月15日至1月14日)提供個別輔導與升學陪伴，協助學生於衝刺期穩定備考。

張明文指出，實體課程於台大校內舉行，每週六、日安排總複習與自習時段，由台大種子教師提供解題與升學指導；線上學員可透過Discord、Google Meet、YouTube同步參與，以達成線上線下並進、資源共享的教育扶助模式。

教育局補充，參與學生將獲免費課程講義、歷屆試題解析及模擬面試輔導，也能參與升學講座與生涯探索活動，新北市學生享有實體名額優先，也會開放符合資格學生參與線上課程，不讓城鄉差距影響學子求學的機會。

