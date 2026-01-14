不讓大女兒失寵！林依晨公開二寶媽心法 自嘲生2胎後記性衰退

林依晨今為代言電玩遊戲站台。

林依晨今（14日）出席遊戲代言活動，去年六月剛迎來第二胎的她，不工作就是育兒模式，但因為大女兒睡姿不好，往往一個晚上變化姿勢、踹人，甚至360旋轉。讓媽咪本人因此受困擾，笑稱自己已有黑眼圈。

林依晨一直強調自己不會為了孩子放棄自己喜歡的事物，才能當個身心健全的媽咪，如今已經是二寶媽的她，幸好半歲大的兒子是「天使寶寶」，短短幾分鐘就能入睡。為了平衡女兒的心情，林依晨在懷孕初期就開始「沙盤推演」，降低二寶出生對女兒的衝擊。她不僅準備了「弟弟送給姊姊」的禮物，更叮嚀家人：「稱讚弟弟前，一定要先稱讚姊姊。」目前兒子由保母照顧，女兒則跟著她睡，讓女兒感受到弟弟到來的各種好處，她得意表示：「所以姊姊對弟弟只有愛！」

廣告 廣告

自嘲受「一孕傻三年」影響，林依晨坦言，生完二胎後確實有感「記憶力衰退」，以前背台詞毫不費力，現在出席記者會前都得盯著講稿。但對於即將到來的舞台劇巡演，她則信心十足，「那部劇我看了很多版本，內容已經內化成長期記憶，這部分不擔心。」她甚至連其他角色台詞都記住了。

身為聰明媽咪，林依晨去年底去中國拍電影五週，為此，她特別製作了「倒數月曆」，期間也因金馬獎返台一次，還讓孩子到對岸相會一次，行程安排讓女兒知道何時能見到媽媽，不過最長還是有整整三週見不到人，談到女兒的分離焦慮，她心疼地說：「她偶包比較重，視訊時表現得很堅強，沒有哭，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

至於即將到來的農曆新年，林依晨表示老公會返台團聚。過年計畫相當隨性，重點是拜訪久違的親戚與婆家長輩。被問到是否會與剛升格人母的許瑋甯分享媽媽經？她致上祝福，並表示身邊親友孩子多，大家都會互相交流育兒心得。

更多鏡週刊報導

《悲慘世界》賈維爾原聲Bradley Jaden降臨台北 攜手《歌劇魅影》魅影Ben Forster夢幻共演

婚變協商引黑料／范姜彥豐聞黑料嘔吐 「好了啦」回應德州撲克輸贏破萬疑雲

當理所當然的日常崩解之後 西島秀俊直視婚姻失衡、紐約狂奔尋子