不讓孩子哭泣！劉美芳力挺新北歡樂耶誕城留在板橋

「新北歡樂耶誕城」為新北市年度三大活動之一，每年11月中至12月下旬於板橋車站及府中商圈一帶舉辦，歷時約45日，吸引大量國內外遊客造訪。國民黨新北市議會黨團今（7）日在議會進行聯合質詢時，劉美芳議員表示，雖然過去居民曾反映活動期間為「交通黑暗期」，但這兩、三年來明顯改善許多，交通不再如以往壅塞。

劉美芳表示，多數板橋居民其實非常喜歡耶誕城，這項活動已成為國際級品牌與地方驕傲，「我覺得要繼續做下去，所以取消耶誕城是個假議題，也不要把耶誕城搬到其他地方，我是板橋人，我覺得有這樣的耶誕城是一種榮耀」。

新北市長侯友宜表示，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，市府在交通規劃上會充分聆聽在地居民意見，持續做好配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他路段交通狀況皆穩定順暢，市府將持續優化相關管理，讓市民與遊客都能安心參與活動。