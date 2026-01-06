不讓孩子輸在起跑點 台南助童配鏡看見未來

台南公私合作，共同守護學童視力。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為照顧學童視力健康、減輕經濟不利家庭負擔，民間愛心社團發起「助童配鏡」公益行動，今(6)日在永華市政中心舉辦捐贈感謝儀式，由市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝億載國際同濟會、台南市家長會聯合會及企業夥伴投入資源，共同守護孩子的「視」界。

黃偉哲表示，良好視力與學習表現息息相關，市府長期推動護眼政策，從用眼習慣到及早矯正都不容忽視，感謝社會各界以實際行動協助弱勢學童，不僅補足資源缺口，也展現公私協力的溫暖力量。

廣告 廣告

教育局長鄭新輝指出，近年學童過早接觸3C產品，視力問題逐漸普遍，教育局已將護眼教育融入課程與校園生活，包含改善教室照明、培養正確用眼姿勢、提醒定時休息與增加戶外活動，並加強親師生宣導與視力追蹤，全面守護學童健康。

億載國際同濟會會長李仰甯表示，清楚的視力有助孩子專注學習，此次結合社團、家長組織與企業力量，希望為弱勢學童打造更友善的學習支持環境，落實教育公平。

家長會聯合會理事長賴建良也說，家庭與學校是孩子成長的重要後盾，透過教育體系媒合公益資源，能讓需要幫助的孩子及時獲得支持。

東星眼鏡董事長施泯言則表示，除提供專業驗光與配鏡服務，也期盼以行動回饋地方、關懷學童。

教育局補充，這次活動由議員蔡麗青、曾培雅關心促成，邀請安南、佳里、善化、大內、山上、七股等區學校協助推薦符合資格學生發送配鏡券。活動自去(2025)年11月1日至今年2月28日止，學生持配鏡券可至東星眼鏡指定門市免費配鏡一副。

【看原文連結】

更多自由時報報導

暖冬12月蛇仍活躍 屏東果園至少4尾蛇連續中網

LTN投票箱》告別2025 你覺得哪ㄧ句話堪稱去年「洗腦金句」？

高鐵延伸屏東計畫 高雄市區明挖工程長度擴增至逾5公里

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

