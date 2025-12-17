不讓孩子錯過黃金期！旗津社區兒童發展篩檢啟動

▲伊甸旗津據點走入社區，推動兒童發展健康篩檢。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為將早期療育概念深入社區，協助幼兒健康成長，高雄市政府社會局兒童及少年福利中心委託伊甸基金會旗津兒童發展社區服務據點，於12月16日、17日，分別在旗津親子館與中洲公共托嬰中心舉辦「兒童發展健康篩檢活動」，主動發掘社區中潛在的早療需求。

根據高雄市政府主計處統計，2024年全市發展遲緩通報人數為3,450人，雖逐年增加，但仍低於世界衛生組織6至8%的統計發生率，顯示仍有許多孩子尚未被發現。旗津地區65歲以上人口占總人口比例超過21%，已進入超高齡社會，且許多家庭以雙薪或隔代教養為主，對幼童發展的敏感度相對保守。

此次篩檢活動特別針對時常接觸孩子的社區資源單位，以一對一互動及遊戲方式進行，讓孩子在輕鬆自然的環境下完成篩檢，並提供家長即時的育兒諮詢與資源。對於疑似發展遲緩的孩子，據點後續將安排進一步評估，並結合角落探索、單元教學等據點服務，提供個別化學習與介入支持。

伊甸基金會旗津據點主任鄭淑翠表示，旗津家庭在早療資源使用意願上較為保守，需要積極提升支持性。她強調，伊甸提供的不只是療育服務，更希望將早療觀念拓展至社區、貼近家庭生活，確保每個孩子在黃金療育期內獲得及時介入。

旗津區家長若對早療或親職相關議題有需求，可撥打伊甸基金會專線（07）571-0885，或至官網查詢相關服務資訊。（圖╱伊甸基金會旗津據點提供）