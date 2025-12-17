不讓對手專美於前！林岱樺將蓋「旗津觀光纜車」！感性喊：高雄是我唯一

節目中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選，將於1月中旬舉行電話民調，四位候選人無不卯足進入衝刺階段。立委林岱樺昨(16日)感性喊出「高雄是我的唯一」，更端出政策牛肉，表態將在「旗津-鹽埕」地區興建跨港觀光纜車，期待藉著高雄港灣的絕佳美景和豐富活動資源，達到「一纜二塔三黃金」，將海洋城市的觀光帶到新一波的高峰！

＜更多內容請看連結＞

https://www.youtube.com/watch?v=6XnQYtt5JqQ

林岱樺感性表示，高雄是她的唯一。（圖／立院榮譽顧問）

林岱樺昨天在直播節目《立院榮譽顧問》，被主持人陳柏惟問到「假設自己已經當選，要怎麼吸引國人來高雄玩」，她隨即表示將在港區打造「旗津觀光纜車」，透過這種長壽型的觀光遊樂設施，讓在目前的演唱會經濟以外，還有更多賺大錢的機會。

「一纜二塔三黃金！」林岱樺興奮表示，這個觀光纜車將橫跨高雄港，連接狹長的「旗津區」和著名的「駁二藝文特區」，將駁二的觀光人潮進一步帶到旗津，不僅在空中可以盡覽港區美景，還可以振興旗津的觀光資源。她更指出，興建纜車用現有國有地即可，「不涉及國安，沒有產權問題，不用徵收民宅的土地」。且駁二一年有200萬人次的觀光經濟，只要有100萬人來坐纜車，可以賺到上千億的觀光財。

曾在高雄有過選舉經驗的陳柏惟，表示林岱樺這項政見「還滿厲害的」，對旗津居民很有利。他指出，高雄的城市發展，其實很高程度參考了日本橫濱。「觀光纜車」雖然不是林岱樺第一個講，但在「旗津建纜車」則是參選人中第一位，「這都是有討論過的」。

林岱樺引用故總統李登輝先生名言「民之所欲，永在我心」。她強調，自己能爬梳到人民真正需要的政見，有領導力更有執行力。她更表示，高雄只是對手柯志恩的許多選項之一，「但高雄是我林岱樺的唯一」。

除此之外，林岱樺更宣布，將爭取三金典禮來高雄舉辦，讓藝文產業、文化娛樂可以深耕高雄。至於自己涉及助理費相關案件，她也強調無罪答辯，無懼外界抹黑，希望社會不要未審先判。

