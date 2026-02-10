不讓小病塞爆急診！健保署春節16億獎勵奏效 除夕到初三6成診所開診

健保署砸16億獎勵春節開診，診所量能倍增，民眾可用App快速查詢附近院所。(圖為民眾於診所就醫示意) 圖：Gemini AI 生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 今年長達9天的春節連假將至，為確保民眾就醫無礙，健保署投入16億元獎勵醫療院所開診。統計顯示，今年醫院開診至少增加12%，診所量能更增倍。健保署提醒，民眾可透過「全民健保行動快易通｜健康存摺(App)」或官網的「春節就醫專區」，快速查詢附近開診的院所與藥局，安心過好年。

健保署指出，根據衛福部過去統計，春節期間急診就醫人次往往達到平日的1.5至1.7倍。為了因應今年長達9天的假期就醫需求，並避免民眾因小病擠向大醫院急診，健保署首度利用健保總額之「其他部門」預算擴大獎勵方案，總計挹注16億元經費，鼓勵醫療院所於春節期間持續提供服務。

關於獎勵措施的具體內容，健保署說明，針對除夕至初三(2/16-2/19)的核心假期，提供高達100%的加成獎勵；初四及初五(2/20-2/21)加成50%；另於假期的前後段，即2/14、2/15、2/22等3天，也提供30%的加成。期待透過實質獎勵提升開診率，滿足民眾就醫需求。

經統計，在獎勵挹注下，今年春節醫療院所及藥局的開診情形皆較往年明顯增加。健保署進一步強調，在除夕至初三的核心假期期間，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；而在初五收假前夕，量能更是倍增，醫院開診率增加至76%(增幅約55%)，診所開診率也增加至45%(增幅約34%)，整體診所量能達到翻倍成長。

除了看診需求，用藥權益同樣重要。健保署表示，社區藥局春節每日開診率約介於3成至6成之間(增幅約10%至29%)，藥事服務將穩定供應，確保民眾用藥不中斷。

為了方便民眾掌握這些就醫資訊，健保署提醒，民眾可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺(App)」，進入首頁的「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，只要選擇長假期的特定日期及時段，就能立即顯示附近有提供服務的特約醫療院所及藥局，操作相當簡單方便。此外，該專區也同步提供「UCC開診時間查詢」以及春節初一至初三的「傳染病特別門診查詢」等功能，民眾可依自身需求多加利用。除了App，民眾亦可透過健保署網站首頁的「健保醫療服務」項下進行查詢。

