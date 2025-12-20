不讓恐懼決定城市節奏 基市府強化年終演唱會維安

基隆市政府將於20日晚間舉行年終演唱會，由於19日發生在台北的攻擊事件，市長謝國樑（中）要求市警局及市府團隊加強活動維安，提供參與民眾安心、安全的保障。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

捷運台北車站19日晚間發生攻擊事件，造成4死11傷不幸，基隆市政府20日一早進行跨局處會議，強化傍晚將於國門廣場舉辦的「2025潮聲回港基隆年終演唱會」現場安全規格。市長謝國樑強調，市府選擇不讓恐懼決定城市節奏，而是以最高規格的維安部署守護市民，用更嚴謹的態度準備今晚的城市音樂演唱會。

基隆市政府舉辦的「2025潮聲回港基隆年終演唱會」19日傍晚將於國門廣場舉行。另外，下午開始也有潮聲市集，集結基隆在地品牌與特色美食，吸引民眾共同參與。

隨著19日晚間在捷運台北車站發生的攻擊事件，造成4死11傷的不幸，也讓社會上彌漫著恐慌與恐懼。謝國樑20日上午要求基隆市警察局於活動期間加強部署安全維護措施，增派警力於場域周邊定點守望及機動巡邏。

基隆市警察局評估，年終演唱會舉行的地點國門廣場，屬安全、開放且可控場域。也增設行動派出所並動員刑警大隊、保安隊及全市四個分局逾百名警力，強化現場即時防護與應變能力。

主辦單位文化觀光局也表示，活動現場配置超過40位工作人員，全面支援現場秩序維護，各區人員均佩戴對講機，實施分區巡查、即時回報制度，並與警方建立快速通報與處置流程，確保一旦發現可疑情形能立即處置。

謝國樑表示，市府選擇不讓恐懼決定城市節奏，而是以最高規格的維安部署守護市民，用更嚴謹的態度準備今晚的城市音樂演唱會。活動將以哀悼、關懷與安全為優先，讓市民安心參與、平安返家。

謝國樑強調，市府團隊已採取最高規格維安措施，全力確保活動安全，請市民與旅客安心前往，共同享受今晚的音樂演唱會。若民眾仍另有安全考量，亦可於各大平台觀看線上直播，並呼籲現場民眾如有任何需求或發現可疑情形，立即向警察或現場工作人員通報，市府團隊與警方將第一時間協助。

