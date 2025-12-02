不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車

賴男向友人借用的機車遭鍾男用三秒膠封住鑰匙孔。翻攝畫面

新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

上月28日下午2點，賴男向友人借機車騎乘至淡江大學後方的通學巷停放，因該巷道立有告示禁止吸菸，他看見鍾男無視告示還邊走邊抽菸，於是上前勸導後便離開，不料再回到機車時，發現鑰匙孔已遭人用三秒快乾膠滴入，孔洞完全被封住，鑰匙無法插入，車輛更無法使用，因此立即打電話報警。

警方獲報後到場調閱監視器，發現鍾男疑因抽菸遭勸導心生不滿，前往附近便利超商購買三秒膠再返回賴男停車處犯案，隨後騎車離開現場，警方以車追人循線查出鍾男並將他約談到案，警詢後全案依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



