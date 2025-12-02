不讓新北耶誕城專美於前 「八里聖誕村」點燈越夜越浪漫

園區設有巨型耶誕應景燈飾，造景浪漫。（八里區公所提供）

耶誕節腳步靠近，各地歡慶活動紛紛登場，「2025八里聖誕幸福光園」今（2日）下午5點在新北市八里區行政大樓前正式點燈，為今年冬季揭開浪漫序幕，也吸引許多情侶及親子到場打卡、拍照，瞬間讓廣場四周洋溢濃濃的耶誕氣息，充滿歡笑與幸福氛圍。

點燈活動邀請當地民代、里長等人共襄盛舉，並由台灣基督長老教會八里教會獻唱溫馨聖歌，清亮歌聲搭配華麗燈光，讓現場民眾報以熱烈掌聲，而當耶誕老公公現身發送糖果時，更引來在場兒童歡呼排隊，主辦單位提供的粉專按讚小禮品，限量30份也迅速被索取一空，民眾參與非常踴躍。

廣告 廣告

「2025八里聖誕幸福光園」今午舉辦點燈儀式，吸引許多民眾前往參加。（八里區公所提供）

新北市八里區長林銚傑表示，八里耶誕燈飾已成為冬季指標活動，今年特別結合在地文化及宗教團體，希望帶給市民一個能停下腳步、感受幸福的溫暖夜晚；他也感謝社區、教會與地方團隊的參與，讓八里在寒冬中更加溫暖。

園區內的八里在地特色Q版「八里三珍」花燈，造型吸睛。（八里區公所提供）

八里行政園區自12月1日起至115年1月15日止，每天下午5點至晚間10點亮燈，園區設有巨型耶誕帽主燈、降落八里的耶誕老公公、大型雪橇、麋鹿與小精靈等亮點造景，其中最受歡迎的是八里在地特色的Q版「八里三珍」花燈（文旦、柑橘、黃金筍），造型非常吸睛，除此之外，今年燈區搭配淡江大橋冬季煙火，更有「煙火＋花燈」的雙重浪漫，讓八里夜景更添璀璨。

區公所指出，燈區全面採用節能LED，由專業團隊打造光環境設計，行政中心前廣場布置雪花光影、燈條與立體裝置，白天與夜間呈現截然不同的景象，也邀請民眾把握展期，攜家帶眷前來欣賞燈海；公所也將於12月5日至12月14日在《新北市八里區公所、幸福八里》臉書粉專同步舉辦耶誕活動答題抽好禮，與網友共度耶誕佳節。

更多鏡週刊報導

明通製藥邁入創立91週年 將建立「普眾取向」健康照護平台

專業研究生進駐校園 純德小學、淡江大學攜手支持兒少心理輔導

香港大火／宏福苑大樓遭世紀惡火焚毀 台灣公安學點出火勢延燒關鍵