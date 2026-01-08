不讓睡眠債成健康隱憂「醫起好眠8週挑戰」還可週週抽獎

臨床心理師何詩君提醒，睡前降低光源，起床30分鐘內讓頭、眼接觸戶外日光，良好睡眠習慣有助於提升睡眠品質。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕現代人生活節奏快速，睡眠不足成為影響身心健康的重要隱憂。奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技旗下數位大健康生活平台「Welltivity APP」，共同推出「醫起好眠8週挑戰」，將良好的睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，即日起至2月1日活動期間，於臺灣生活型態醫學會臉書粉絲專頁完成指定任務，還可參加週週抽獎活動。

奇美醫院預防醫學科臨床心理師何詩君表示，睡眠不只是休息，更是影響免疫力、心血管健康、情緒穩定與工作效率的關鍵因素，睡眠講求長度、品質與規律，好的睡眠習慣包括每天睡滿7小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等。每天在固定的時間上床睡覺、起床，讓身體養成穩定的生理時鐘，睡覺時關閉所有燈光，睡前避免使用手機，早上起床30分鐘內，打開窗戶讓頭、眼接觸到戶外的日光，喚起身體的機能，如果是日夜顛倒的民眾，則可打亮屋內的燈光。

奇美醫院健康管理中心主任暨臺灣生活型態醫學會秘書長蔡孟修指出，根據近年大型隨機對照研究與系統性回顧分析，以及美國身體活動指引(PAGA)，實證顯示規律運動與日常身體活動皆能有效調節生理節律，並提升夜間入睡品質與整體睡眠表現，「醫起好眠8週挑戰」內容設計，希望將研究結果轉化為民眾在日常生活中「做得到、做得久」的行動方案，協助建立白天活動、夜晚修復的健康循環。

奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技共同推出「醫起好眠8週挑戰」。(記者劉婉君攝)

