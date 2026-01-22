不讓經濟成為阻礙 世展會攜手企業撐起孩子的羽球夢

阿聖每日下課後努力苦練，假日接受一對一指導，最終在賽場上奪下冠軍，不負眾人期待，也展現努力成果。

「阿聖，加油！你可以的！」羽球場邊，阿聖媽媽目不轉睛地看著場上的孩子，語氣裡滿是堅定與驕傲。每一次揮拍的背後，是一位單親媽媽咬牙撐起家庭、陪伴孩子逐夢的身影。就讀國小五年級的阿聖（化名），與就讀國小一年級的弟弟、媽媽三人相依為命。媽媽從事清潔工作，微薄收入是家中唯一經濟來源，生活不易，卻始終支持孩子的學習與興趣發展。

阿聖自小展現對羽球的熱情與天分，加入校隊後幾乎天天訓練。媽媽全力配合教練安排的作息與飲食，下班後仍趕到球場陪伴孩子。「孩子運動量大，我會準備滷蛋和小點心幫他補充體力。」她笑說，一家三口不是在訓練路上，就是在訓練場上，從不缺席任何一場比賽。訓練過程中，球拍等耗材負擔沉重，而台灣世界展望會自阿聖國小一年級起，就透過助學金與持續關懷陪伴他穩定學習。

為了更專注投入羽球，阿聖每次埋頭寫功課時都格外用心，不僅成功平衡學習與運動，也讓媽媽對他的課業表現放心安心。

經年累月的努力，讓阿聖在2025港都群岳盃全國羽球分齡錦標賽拿下國小五年級男雙冠軍，更榮獲2025全國青少年羽球錦標賽年度總排名第一名，傑出表現獲展望會「兒少發展優異表現獎勵金」肯定。「真的很謝謝展望會，幫我們分擔很大的壓力，孩子才能安心讀書、繼續打球。」媽媽說。而過去服務阿聖的展望會社工、現任督導錢玉則表示：「阿聖的努力與進步，展現滿滿的勇氣與毅力；輸贏不重要，重要的是持續嘗試、不放棄的心！」

阿聖媽媽雖收入不多，仍全心陪伴孩子，支持他們在羽球與生活上的成長，成為兩兄弟最堅實的後盾。

愛心企業接力紅包傳愛 讓孩子的努力不被現實打斷

每一份穩定學習與每一次站上球場的機會，背後都是社會溫柔支持的力量。台灣世界展望會每年歲末推動的「紅包傳愛」行動，邀請社會大眾將祝福化為實際行動，陪伴弱勢兒少逆境向上，多年累積的正向故事吸引企業持續以「助學紅包」回應孩子最迫切的學習與成長需求，包括協勝發鋼鐵、威士頓幼兒園與萬丹培正幼兒園、明安國際企業同仁、太原工程與銘騰工業，共同為孩子鋪出穩定就學的道路。這些資源將實際投入孩子的註冊費、學習所需、才藝與潛能培育及家庭支持中，透過社工長期陪伴，確保每一份捐款都用在最需要的地方。

私立威士頓幼兒園與私立萬丹培正幼兒園的園方與孩子們，將公益園遊會募集的132,355元捐贈給台灣世界展望會，支持國內弱勢兒童的教育與學習。

撰文、攝影／台灣世界展望會；TCnews編修