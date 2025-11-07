不讓長照成為負擔 伊甸籲善用專業資源、勇於求助
【民眾新聞葉柏成新北報導】伊甸基金會昨〈6〉日於台北升級商務中心，舉辦「陪你，千千萬萬天」老人照顧服務計畫記者會，希望透過最日常、最在地、最長久的服務與陪伴，成為長照家庭的好夥伴。伊甸基金會副執行長何天元、公益大使苗可麗、日照中心長輩代表國富伯伯及太太一同出席，呼籲長照家庭善用資源、勇於求助，讓專業分擔壓力，不讓長期照顧成為家的負擔。
何天元表示，今年伊甸以「敲敲長輩心門 抱抱愛的可能」為主題，每個人生活中都會碰到無數的門，門內通常是安全的、有歸屬感的，門外則是新鮮而陌生的。而人的一生總是出門迎向挑戰，入門和所愛之人休養生息。但隨著年紀增長，認識的人逐漸凋零，許多長輩甚至不再開門、不再出門，漸漸成為社會中的孤島。伊甸用愛把服務送進門內，希望鼓勵每個人重新擁抱新生活，在人人「呷百二」的新時代，給自己人生重新發光的機會。
他指出，根據衛福部資料，目前國內65歲以上失智人口約35萬人，推估在2041年將達68萬人，形同每30分鐘就出現一位高齡失智者。失智症者因疾病影響，會產生不同的情緒、認知等障礙，容易導致多種併發症及失能引起的身體機能退化，面對各自相異的症狀及疾病進程，照顧者只能靈機應變、疲於照顧。
例如，86歲的國富伯伯 10年前出現失智症狀，又遇疫情爆發，他幾乎喪失所有生活交際，也漸漸對以往的嗜好失去興趣，沒事就只想在房間躺著睡覺，還開始出現遊走症狀，甚至晚上自己開門出去，曾走失了幾次，讓家人擔驚受怕。
在鄰居的推薦下，伯伯來到伊甸台北頤福日照中心。在日照中心，有專業的照顧團隊陪伴，固定時間上課、吃飯、和同儕相處，晚上回家就能洗澡、睡覺，讓國富伯伯的生活作息穩定許多，身體功能與失智狀況也維持得不錯。
由於白天有地方照顧、晚上也不再出現遊走，根據日照中心照顧者負荷評估表顯示，進入日照兩個月後，國富嬤嬤壓力指數已經大幅下降超過6成。
何天元強調，養大一個孩子需要全村之力，照顧老人也需要整個社會同行。當台灣走向越來越老的未來，伊甸以專業伸援，每年走進3萬名長輩的家中，提供居家照顧服務；有近400位的長輩在日照中心生活，並提供超過4萬人次的長輩營養餐食服務，讓每個需要的家庭，都能找到最適合的方式，與長照共處，與長輩共享天倫。期盼社會大眾定期捐款支持，挹注「老人照顧服務計畫」，用心敲敲長輩心門，擁抱所有愛的可能。
