不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分

國民黨前發言人何志勇提出與高虹安PK民調。（資料畫面、翻攝自臉書）

國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。

何志勇上月19日宣布參選新竹市長，打臉國民黨前一天才宣布禮讓現任新竹市長高虹安，他強調藍白兩黨「DNA不同」，若僅由內部說了算，支持者恐難心服口服，提出兩階段民調PK達成真正的「藍白合」；並表示若民眾黨能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選就立刻退選。

廣告 廣告

對於何志勇民調PK訴求，國民黨黨務人士直言「不可能」，強調藍白黨主席的共識就是「現任優先」。藍營黨務人士表示，目前還沒有將藍白共推高虹安選新竹市長決議作成書面紀錄，一旦送中常會通過變成正式決議，就是確立新竹市採取不提名、禮讓高虹安；在此之前，個別黨員參選主張只能尊重，但中常會通過後，就要服膺黨的決定。

剛復職的新竹市長高虹安，日前被問到2026藍營的新竹市長布局，聽完露出疑惑表情，反問幕僚：「何志勇是？」明顯不清楚對方是誰，坦言近期比較沒有關注2026年選舉相關情況；何志勇之後宣布參選，她則給予祝福。





更多《鏡新聞》報導

習近平新年賀詞「2度提台灣」 再喊祖國統一不可阻擋

長照癱瘓妻7年...通緝犯被捕求警「讓我回家一趟」 幫她清完便溺歸案

蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆