不讓高虹安？國民黨何志勇揚言選到底 除非民眾黨「答應1事」

國民黨前發言人何志勇決意參選新竹市長，表示除非民眾黨禮讓2028總統大選，他才願意退選。翻攝何志勇臉書



國民黨秘書長李乾龍昨定調，2026新竹市長選舉將禮讓現任市長高虹安，促進藍白合。不過國民黨前發言人何志勇仍堅持選到底，除非民眾黨承諾2028年總統大選禮讓國民黨，他就立刻退選。

儘管黨中央定調禮讓民眾黨，何志勇仍持續造勢，今天（12/27）舉辦的活動中找來前行政院長劉兆玄及國民黨立委翁曉玲參加「城市沙龍」，他強調，這場活動2個月前就規劃，希望能向市民訴說城市願景。

何志勇說，未來會盡力說服黨中央，希望透過這次在新竹的參選，搭建一個藍白合作的公平、公開機制，不只是為了新竹市，也作為2026各縣市藍白合基礎，更重要的是為2028年藍白合作總統選舉建立制度，必須有公開公平機制，讓雙方支持者及中間選民心服口服。

何志勇也提到，如果民眾黨承諾2028禮讓國民黨選總統，「我何志勇立刻退選」；他還說，黨中央到現在仍尊重他在新竹參選的決定，既然「尊重」，就還是有一些空間，如果能在新竹持續參選，不只能為國民黨加分，也能讓國民黨爭取更多中間選民。

媒體問到，若國民黨最終仍決定禮讓高虹安，是否會轉而參選議員？何志勇明確表示，既然決定選市長，就不會再走回頭路。至於高虹安是否連任仍有司法變數？何志勇說，尊重司法裁判，認為高虹安「委屈了」，但也很有勇氣。

