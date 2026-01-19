不讓高雄專美於前！台中出史努比「站崗」特製號誌亮相

台中市交通局攜手Peanuts打造最可愛交通安全城市，Snoopy角色走入號誌燈、候車亭、捷運站與校園，以溫暖可愛的視覺，讓市民在日常移動中輕鬆感受交通安全的重要性。（馮惠宜攝）

繼高雄市長陳其邁高調宣布引進「超人力霸王」進駐冬日遊樂園燈會後，台中市政府不讓高雄專美於前，交通局19日驚喜宣布聯手全球經典「Peanuts」團隊，將史努比融入城市交通場景。這項全台首創的交通優化計畫，可望在民國115年引發「史努比旋風」，屆時這隻全世界最知名的米格魯及其家族成員，將全方位進駐台中的人行號誌、公車站及停車場，陪同市民暖心過馬路。

此次合作最受矚目的亮點，莫過於「史努比造型人行號誌燈」。交通局長葉昭甫指出，首批9座特製號誌將於市府周邊的台灣大道與文心路口率先亮相。這些三燈式號誌由史努比與兄弟姊妹的經典站姿取代傳統設計，且史努比會像「小綠人」般動起來；綠燈時，史努比會跟著路人邁步前行，轉為紅燈則會停下腳步，甚至出現像打瞌睡般的俏皮動作，透過可愛視覺精準提醒用路人「等紅燈、慢一點」，預計本周末就能讓市民體驗到被療癒的候車時光。

除了號誌燈，台中的大眾運輸場域也將轉型為「移動式微型展場」。交通局規畫在台灣大道沿線公車站推出主題候車亭與公車車體視覺，部分路線更將刊登「分段式Snoopy漫畫」，乘客搭車沿途就能像讀連環漫畫般欣賞完整故事，讓等車不再枯燥。

計畫甚至延伸至停車場，從電梯到停車格塗裝皆充滿史努比身影。葉昭甫表示，「幸福是一個溫暖的陪伴」，希望透過史努比跨世代的魅力，讓民眾在日常移動中感受到政府推動交通安全的用心，將台中打造為能與IP深度互動的夢幻城市。

