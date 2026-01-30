不讓「居住正義」跳票！民眾黨團會期最後一天力推《住宅法》三讀通過

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院第十一屆第四會期今（30）日進入最後一天，民眾黨立法院黨團舉行任期內最後一場例行記者會，黃國昌、張啓楷、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、林國成等六位即將卸任的委員齊聚，回顧兩年來推動司法改革、國會改革與居住正義的立法成果，並於會期最終日全力推動《住宅法》部分條文修正案完成三讀，作為任期的重要收官。

黃國昌指出，此次《住宅法》修法核心，在於讓居住正義不只停留在口號，而是真正落實制度。(圖／民眾黨團)

民眾黨團指出，從2024年2月1日八位新科立委就任以來，始終未忘302萬張政黨票的託付，也持續實踐創黨主席柯文哲所提出的政策主張。黃國昌表示，兩年任期內能完成多項重要法案三讀，除黨團成員努力外，也感謝國民黨團在多項修法上協力合作，尤其在《住宅法》修正草案中，國民黨立委牛煦庭、黃建賓的支持，使草案內容更加周延。

張啓楷表示，對於離開立法院感到不捨，未來會在嘉義市為人民服務。(圖／民眾黨團)

黃國昌指出，此次《住宅法》修法核心，在於讓居住正義不只停留在口號，而是真正落實制度。回顧2023年夏天，數萬名年輕人走上凱道，呼籲司法與居住正義，民眾黨承諾將訴求制度化，如今已成功推動建立「全國社會住宅統一登記平台」，為社宅輪候制度奠定基礎，也讓政府能掌握實際住宅需求。

麥玉珍表示，十二萬分感謝民眾黨她給機會與這兩年立院的指導，讓她完成《新住民基本法》的通過。(圖／民眾黨團)

針對房價問題，黃國昌表示，若以2016年房價指數為100計算，至去年底已攀升至150以上，房價高漲不僅加重年輕世代負擔，也衝擊婚育意願。《住宅法》此次明確將「社會住宅至少20%為婚育宅」入法，回應年輕家庭需求；同時也針對過去政府以「包租代管」灌水社宅數量的問題，強化包租制度法制化，提升租屋供給，讓弱勢族群真正租得到房。

黃國昌進一步指出，內政部起初對修法內容全面反對，直到院長協商階段才態度轉變，相關條文才取得共識。他強調，《住宅法》尚有兩項關鍵制度需完成表決，包括租屋市場資訊透明化，要求公開坪數、租金與單價，以及提高包租補助金額，透過政策引導業者投入包租而非僅止於代管，保障承租人權益。

對於賴清德總統選前提出「百萬社宅」政見，黃國昌批評，執政後卻坦承無法兌現，形同跳票。他表示，《住宅法》三讀通過後，未來接任的民眾黨立委仍將持續監督政府落實修法精神，確保居住正義與租屋權益不再淪為政治口號。

