不讓一次受傷中斷夢想！學生運動員醫療照護成關鍵後盾

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【健康醫療網／記者黃奕寧報導】不是每一次運動傷害都發生在比賽場上，但一次受傷，卻可能影響一名學生運動員的訓練進度，甚至改變未來運動生涯。對許多年輕選手而言，最擔心的往往不是訓練辛苦，而是受傷後無法及時獲得正確診斷與治療，錯過黃金復原時機。

運動傷害不只治療 預防與復健同樣重要

衛生福利部臺北醫院院長鄭舜平表示，學生運動員正處於身體發展與競技能力養成的重要階段，若能在第一時間獲得正確診斷與專業治療，往往能有效降低傷勢惡化與復發風險。近年運動醫學發展逐漸受到重視，不再只是受傷後的治療，更涵蓋傷害預防、健康管理及運動表現維護。

醫療綠色通道 提升照護效率

為強化學生運動員照護，臺北醫院近日與長期培育HBL冠軍球員及國手的南山高中合作，建立學生運動員醫療綠色通道，希望讓學生在發生運動傷害時，能更快速獲得專業醫療協助，縮短就醫等待時間。此外，團隊也將依據學生運動員需求，提供專業健康諮詢與運動傷害預防教育，協助建立正確運動保健觀念讓學生運動員能安心訓練、專注比賽。

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球場上的高光時刻 背後有醫療團隊守護

曾就讀南山高中、現效力於新北中信特攻的職籃球員魏嘉豪表示，從學生球員一路走向職業舞台，深知運動員最需要的不只是訓練資源，更需要完善的醫療支持。他指出，外界看到的是球員在場上的表現，但每位運動員都曾面臨受傷、復健，甚至擔心能否重返賽場的時刻。若能在追逐夢想的路上，獲得完整的醫療照護與復健資源，對運動生涯將有很大幫助。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68719

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