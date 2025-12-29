不讓40%隱形商機變遺珠！AI工具助老闆打烊後照樣接單

記者李鴻典／台北報導

當台灣躍升為全球 AI 生態系最核心，中小企業也正面臨 AI 升級的黃金交叉點。台灣大哥大於今(29)日《OP同行．啟動未來》分享會中指出，AI 已不再只是遠在雲端的技術名詞，而是直接關係到「生意接不接得到、人夠不夠用」的經營現實。根據台灣大哥大過去一年營運數據洞察，當店家已打烊、人力下班，市場需求其實未曾停止，而透過AI工具，將有效掌握40% 的非營業時間商機；這些過去只能被迫放棄的「隱形訂單」，如今透過 AI 轉化為實質營收，正成為影響店家獲利結構的關鍵變數。

台灣大哥大首度展示由自研大語言模型（LLM）驅動的三款AI工具，能精準辨識中、英、台、客混用口音。

為協助中小企業搶攻這 40% 隱形商機，台灣大哥大首度展示由自研大語言模型（LLM）驅動的「超級總機 (AI 語音)」、「超級店員 (AI 點菜)」及「金牌教練 (AI Mentor)」三款 AI 工具，這三位AI員工不僅能 24 小時待命，更具備最接地氣的語言理解力，能精準辨識中、英、台、客混用口音，讓科技服務也能充滿人情味。

台灣大同步攜手「MENU 店+」與「Jamstation」，強化線上導客與聲音行銷，並整合先買後付「大哥付你分期」服務，助業主降低消費門檻、提升成交率。在自研AI工具與強大生態圈支撐下，台灣大中小企業服務動能強勁，「OP 開店包」搭配智慧餐飲解決方案年營收成長高達 89%，成為中小企業邁向 2026年最信賴的「AI 升級夥伴」。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣處於世界 AI 生態系的中心點，而中小企業作為經濟基石，絕不能在 AI 浪潮中缺席。台灣大哥大深知在地業主的經營痛點，因此開發出最懂台灣、最接地氣的LLM 模型，讓 AI 不再是高深莫測的實驗，而是店家「好上手、用得起」的實戰工具。在這場AI升級賽局中，中小企業不需要單打獨鬥，台灣大將扮演最佳「陪跑員」，協助老闆們把 AI 變員工，將數位紅利轉化為真實營收，一起 Open Possible 能所不能。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大深知在地業主的經營痛點，因此開發出店家「好上手、用得起」的AI實戰工具。

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉指出，蒐集一整年實戰心得發現，店家們對AI工具的需求，已從觀望轉向實作。因此今年分享會首度打造實體「OP主題店」，並創設「AI 應用工作坊」、「餐飲會客室」與「預約交流站」，透過專家面對面諮詢，將生硬的技術轉化為簡單易懂的獲利故事。林德偉強調，台灣大進一步推出三位 AI 員工，直接解決營運現場最棘手的難題：

AI員工1「超級總機」(AI 語音預約)：守住40%打烊後的隱形商機。針對下班後、半夜撥入的預約需求，AI 運用ASR 語音辨識技術，以流利口語自動接單並即時轉錄文字。老闆隔天上班，訂單已在手機裡，確保商機 24 小時不漏接。

AI員工2「超級店員」(AI 點菜員)：解決缺工、帶動 20% 營收。最懂台灣話的多聲道點菜員，能精準辨識「中英台客」混用的口語。經實測可縮短 47%訂單處理時間，並透過主動推薦帶動 20% 營收成長，讓珍貴人力回歸更有溫度的桌邊服務。

AI員工3「金牌教練」(AI Mentor)：管理不易的人才培訓數據化。 將資深員工的隱性經驗「數位化」，透過 AI 模擬實戰演練與客訴應對，解決 2026 預期更嚴重的人才斷層問題，讓培訓不再是沈沒成本，而是可累積的企業資產。

「金牌教練」服務可有效將資深員工的隱性經驗「數位化」，轉化為可累積的企業資產。

現場也展出自研「OP 開店包 APP」，整合「行動市話」服務，全方位掌握店務管理。同步展出整合「點點全球」的智慧餐飲平台與「智慧餐飲機器人」，透過線上點餐、自動送餐的軟硬體協作，大幅降低外場人力需求。在獲客方面，串聯「MENU 店+」Google 地圖預訂與預收訂金機制，將搜尋流量轉為實質訂單並減少 No-Show 損失；以及「Jamstation」專為店家打造的智慧聲音行銷平台，結合店內合法音樂及AI語音廣告，帶動業績顯著成長15%。

為強化店家的能源韌性，台灣大哥大正式取得Tesla Powerwall 儲能系統認證安裝廠商資格。結合電信級網路與集團資源，提供電力備援，確保營運不中斷；並透過智慧儲能系統「削峰填谷」，在電價離峰充電、尖峰放電，成為中小企業應對 2026 能源挑戰、控管營運成本的最強後盾。

此外，政府普發1萬元現金上路後，衍生多起詐騙案件，詐騙集團透過假檢警話術或釣魚網站行騙，據內政部統計以普發現金議題詐欺民眾資產，單一案件最大財損更高達367萬元。台灣大哥大鎖定詐騙集團慣用偽冒手法，今年10月起運用自研的AI防詐利器「反詐戰警」，偵查以「全民普發1萬」為題的偽冒網頁，迄今偵測並預警近百個偽冒社群網站及廣告，含9個偽冒網站、29個偽冒社群貼文、53個惡意社群廣告。

台灣大用AI阻斷「普發現金」詐騙，「反詐戰警」偵測預警近百個偽冒網站與廣告。

根據「反詐戰警」大數據顯示，Facebook成為普發一萬詐騙重災區，95%偽冒貼文源自此，主要因其廣告投放便利、用戶基數大及傳播效率高。台灣大「反詐戰警」最快能半天下架偽冒貼文，從源頭阻斷詐騙，此次將偵測情資提供相關主管機關，加速反詐資訊傳遞並提升阻詐效能。

