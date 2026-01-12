不讓TPASS中斷！ 基北北桃開會決議：地方先籌資代墊

基北北桃今（12）開會決議，TPASS基北北桃都會通定期票補貼款，由地方政府先行籌資代墊。（圖：竹市府提供）

中央政府總預算案持續卡關，外界關注，攸關廣大通勤族的TPASS月票補助，恐面臨斷炊危機。基北北桃今（12）日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，做出最新決議，TPASS基北北桃都會通定期票補貼款，由地方政府先行籌資代墊，並喊話中央應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序。

基北北桃首長也紛紛向市民信心喊話，強調TPASS不中斷。桃園市長張善政今上午出席活動受訪強調，他已在內部會議向同仁宣達「絕對不能讓TPASS中斷」，若中央補助款暫時不能到位，市府會自己先墊付，請市民絕對放心，不會有任何影響或中斷。

台北市長蔣萬安今上午出席活動，被媒體問到TPASS恐面臨斷炊時，他呼籲，行政院還是必須坐下來好好跟立法院溝通，至於台北市政府針對民眾TPASS相關權益及服務，會努力讓它持續、不中斷。

新北市長侯友宜今上午受訪強調，新北市已編列11億預算「一定不會讓市民權益受到影響，請大家放心，「TPASS我們會繼續往前走。」他也說，這段時間總預算審查碰上困難，朝野之間本來就要溝通、協調。

基隆市政府日前也表示，基隆市長謝國樑已在內部會議宣示，TPASS定期票攸關基隆通勤族的權益，「基隆市一定會扛下來。」