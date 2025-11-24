不負白袍使命 搶救生命不分親疏

坊間有句話說，明醫易找，良醫難求，亞東醫院骨科醫師、鮑卓倫，他是北區人醫會成員。前天，鮑醫師還到花蓮光復義診，趁著上人行腳到新店，他親自向上人分享義診心得。

亞東紀念醫院骨科部部主任 鮑卓倫：「今天開刀開5個小時 6個小時。」

手術房、門診室，脊椎權威之忙碌，不難想像。亞東紀念醫院骨科部部主任 鮑卓倫：「這些外國醫生願意來學，我們都沒有收錢，我們都沒有收錢，在韓國都要收錢 我們都不收錢。」

亞東紀念醫院骨科部部主任 鮑卓倫：「我在醫院星期五的一天，可以看一百個病人。」

「來 阿姨妳怎麼了，痛好幾十年了，幾十年了 妳沒有受傷，就痛到現在嗎 (對)。」

轉換場景，一趟路挺進花蓮光復義診，他，不只帶來專業。「簽個名 (這樣子就可以了)，不然不知道是誰寫的。」

亞東紀念醫院骨科部部主任 鮑卓倫：「不過我發現 其實他們，更需要的是有人聽他們說話，這也是 我剛開始去的時候，我覺得說 我能做什麼呢，其實我不知道我能做什麼，但是去了之後才知道說，其實我能夠跟他們講講話，他們就很開心了。」

「身體往這邊傾，這邊就會拉到。」

舒緩筋骨，更有妙招，親自傳授，安心又安身。「現在是拉這條筋，在放鬆骨肌。」

亞東紀念醫院骨科部部主任 鮑卓倫：「這次(光復)義診的主要目的是，精神上的慰藉，那我去跟災民們聊天，看診了之後 我才知道，他們所謂的創傷症候群，這個問題非常地嚴重，他們所需要的並不是，我們要給他的藥物或者是治療，他需要有人聽他說話。」

光復居民 ：「其實我身為花蓮人，當外面的人講到慈濟的時候，我會感到與有榮焉。」

居民感謝影片，親自從光復帶了回來，更帶來骨科部同仁，捐出國際期刊學術獎金，奉獻慈善。「全部都捐出來，感恩你們。」

亞東醫院骨科部總醫師 黃昱豪：「部長這樣一路帶我，除了醫術的精進以外，也很常跟我分享師公上人的心念，跟一些教誨，然後要我不要忘記，我當醫生的初衷是什麼。」

證嚴上人開示 ：「投入人群 尤其是你們學醫，總是要疼惜生命，要去愛護 愛護生命。」

醫院，師徒傳醫術，佛門，師徒傳心法，脈脈相傳，守護大愛。

