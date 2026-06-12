即時中心／林韋慈報導

YouTuber多米多羅近日以暢銷作家黃山料的作品為題拍片評論，直言內容很「水」，並稱閱讀6本僅體感2本，引發網路熱議。該影片上架後迅速累積超過200萬次觀看，也意外讓黃山料過去一則關於國民黨立委陳玉珍追愛的舊文，再度引發討論。對此，陳玉珍曾受訪回應，強調談論他人隱私並不道德。而過去，陳玉珍曾公開的年輕清純照片以及自述擇偶條件也再度成為焦點。

黃山料炎上 過往爆陳玉珍黑料再被翻出

在黃山料的舊文中，他曾回憶與陳玉珍相關的往事，表示當時家裡有一會修電腦的斯文叔叔，陳玉珍為了追求該名叔叔，曾追到家中大喊「豪、豪、豪」，讓不少網友表示，黃山料該篇文章的用字遣詞，比書中對比更為巧妙。對此，陳玉珍當時曾強烈反駁，否認相關說法，根據《壹電視》報導，陳玉珍表示，當年是因男友劈腿件，她認為對方不了解當時的真實情況，且不該以別人隱私爆料。

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至於感情觀與擇偶條件，陳玉珍過去受訪時曾以幽默方式表示，理想對象不拘身高、體型與年齡，她並強調，希望對方具備理性思考與文學素養，能夠在精神層面交流。此外，她也曾透露嘗試使用交友軟體拓展交友圈，但坦言因公職身分與行程繁忙，難以長時間即時回覆訊息，也曾開玩笑表示，若透立委身分，網友可能會誤以為是詐騙帳號。

而隨著黃山料成為熱門關鍵字，陳玉珍黑歷史再被翻出，她也曾回應，儘管遭其爆料，仍肯定他是優秀的金門子弟，不過黃山料曾在文中提到，陳玉珍不喜歡小孩，不會和「年幼無投票權的孩子打交道」，但多年後，仍記得她為愛拚搏的樣貌。

快新聞／不負「玉」見！黃山料炎上意外扯出陳玉珍 清純舊照曝光

知名作家黃山料為金門人。（圖／翻攝黃山料頻道）

原文出處：快新聞／不負「玉」見！黃山料炎上意外扯出陳玉珍 清純舊照曝光

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