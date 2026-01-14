不貪不取就免責？學者痛批賴清德混淆憲政責任

國民黨、民眾黨立法院黨團提案彈劾總統 賴清德，立法院今（14）日、明（15）日舉行公聽會，成為我國憲政史上首度啟動彈劾總統程序。針對賴清德日前回應「不貪不取，為何要被彈劾」，民眾黨團推薦學者、東海大學法律系退休教授 林騰鷂直言，此說法顯示對憲政責任的嚴重誤解，強調錯誤政策、不當人事安排與濫用公權力，對國家與人民的傷害不亞於貪污。

林騰鷂在公聽會中提出多項指控，指出賴清德背離選前承諾，違反憲法忠誠義務，並批評其未依法公布法律，指示行政院長卓榮泰出現「不依法行政、不依法編預算、不依憲副署、不依憲開行政會議」等情形。他並質疑總統於正式文件中註記「宜聲請釋憲及暫時處分」，形同以政治干預憲政程序。

此外，林騰鷂也批評賴清德操弄大罷免，違憲打壓多數人民選出的國會，最終以「32 比 0」結果收場，反映社會強烈反彈；並點名總統兼任黨主席，夥同行政、監察體系聲請釋憲，侵蝕國會權力。他亦指賴兩度提名不適格大法官、放任憲法法庭爭議裁判，以及坐視監察院長久病不辭，導致憲政機關失能。

公聽會中，民眾黨立委 劉書彬指出，賴清德以約四成得票率當選，執政黨在國會未過半，卻仍以「不副署」阻擋法案生效，實質架空立法權，形同行政獨裁。她強調，此次彈劾並非政黨對決，而是要讓憲政責任被清楚記錄於歷史。

