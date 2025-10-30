「不貪不取要確定欸」網友灌爆林佳龍貼文！林岱樺喊話：不要傷害我的朋友
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
正國會掌門人、外交部長林佳龍昨晚突發文力挺民進黨立委林岱樺，更要高雄人支持「不貪不取」的林，引發大批網友不滿。對此，涉入詐領助理費案的林岱樺今（30）日強調，自己有沒有罪，她將說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。她也喊話網友，不要傷害她的朋友，台灣力量不容一再被切割。
林岱樺預計在這週六舉辦「護國市長大岡山造勢晚會」，力爭民進黨高雄市長提名。同屬正國會的林佳龍昨晚透過臉書發文，向大家分享自己眼中的優質立委林岱樺，他稱林深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，請高雄市民一起幫林岱樺加油。
而正國會成員包括民進黨發言人卓冠廷、民進黨立委王義川等人也分別在臉書、Threads上發文力挺林岱樺。不過，「不貪不取」說法也引來大批網友在林佳龍貼文下方不滿留言「林部長，你真的要支持這樣的人嗎？太讓我失望了」、「不貪不取要確定欸阿龍」、「完全不想支持這樣的人」。
林岱樺今早受訪時說，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割，至於自己有沒有罪，她將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。
林岱樺表示，她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為她可以接受任何的檢驗，萬千磨難終將還她清白，相信最後的事實會讓路人羞愧，放下那原本要繼續投向她的石頭，台灣民主加油。
針對林佳龍身為正國會掌門人，遭外界質疑派系領導人不中立，爭取民進黨提名的邱議瑩今早也公開喊話，派系與個人利益應該擺最後。林岱樺再次強調，她可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割。
發文挺林岱樺被罵翻！林佳龍出面說明：支持她捍衛自己的權利
傳正國會發文被黨中央關切！林岱樺稱尊重：部長是希望公眾人物負責任
林佳龍臉書留言整排「挺不下去」！林岱樺爆水軍發動攻擊：已向平台申訴
