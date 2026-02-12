不貳偶劇反串下海 《上桌下海》把劇場變阿公店

丙午馬年最不正經的賀歲戲，就在劇場裡「開桌」了。過年後想放鬆、不敢進阿公店、又想合法體驗一回？那就進劇場坐下來吧。不貳偶劇團3月7日、8日將在台北牯嶺街小劇場上演全新賀歲作品《上桌下海》，索性把舞台變成阿公店，操偶師直接反串成酒場阿姨，操偶陪戲、陪聊、陪觀眾笑到「上岸」為止。

《上桌下海》由不貳偶劇操偶師兼編導郭建甫，攜手偶師陳啟豐、音樂設計曾伯豪三人同台演出，三人清一色反串成阿公店「阿姨」，人偶同台、幕前幕後全攤開。

郭建甫受訪表示，全劇改編自台灣民間藝人下舞台後的生活樣態，由六段短故事構成，講的是戲班逸聞、師徒江湖、茶桌仔裡女藝人的生存日常。

談起創作的靈感，郭建甫坦言，來自他還是大四學生剛拜師時，師父陳錫煌第一晚就帶他去阿公店。「那時候覺得這件事情很瘋狂。」他形容，那是第一次真正走進茶室，就是吃飯、喝點小酒、聊天，「號稱」阿姨的女性其實年紀都比他媽媽還大，加上聽了一些故事，讓他發現，其實是老一輩布袋戲從業者生活的一部分，只是平常很少被拿到檯面上講。

傳統戲偶在《上桌下海》中也被大膽轉化。郭建甫把「現代人」的行為，套上古代歷史人物的形象。像〈暗桌公道〉裡，關公與曹操不再只是忠義與權謀的經典對戲，而被轉化成江湖大哥「喬事情」的當代場景。

〈初上桌〉則取材自他第一次跟師父進阿公店的經驗，原本師父說「去西天取經」，其實卻被帶進「西廳清茶館」，孫悟空一臉驚恐，以為誤入盤絲洞，「陪酒阿姨虎視眈眈，手來腳來」，荒謬又好笑。音樂同樣玩得很大，直接改成卡拉OK演歌風格，還有回音效果。

談到演出挑戰，郭建甫說反串女性他不尷尬，但過去操偶師往往躲在幕後，只需專注戲偶，如今人偶同台，他在演出反串角色同時，手上卻還要操偶，而手中的偶，又是由另外偶師幫忙配音，就像是他身上同時有兩人格在舞台上。

郭建甫強調，其實阿公店的坐檯文化，和操偶師的工作狀態其實也有點類似。郭建甫：『(原音)偶師之於戲偶的感覺好像也是，因為戲偶⋯作為一個操偶師，我們覺得，常常我們拿著各式各樣的戲偶上台下台，上台下台，好像也是個過客，但是我們好像也在陪他們，然後在這個效果上面，我們是覺得是這樣子有一點點呼應啦。』

郭建甫笑說，《上桌下海》是不貳偶劇「最不正經的一次演出」，也是少見的輔導級作品，對白偶爾帶點「顏色」，卻是用幽默方式攤開那些被誤解、被遮掩的民間生活樣態，背後雖然也觸及女性工作行業的處境，但不想太沉重，還是主打「過完年，大家輕鬆笑一場」。(編輯：宋皖媛)